VIDEO. Oscars 2018: Triomphe pour Guillermo Del Toro et «La Forme de l'eau»

Il y en a presque eu pour tout le monde. Dimanche soir, Guillermo Del Toro et son film La Forme de l’eau ont remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur film et de la réalisation. Lors d’une soirée où les femmes et les minorités ont donné de la voix, les acteurs de 3 Billboards ont été distingués, tout comme Jordan Peele pour le scénario de Get Out. Dunkerque et Blade Runner 2049, eux, ont dominé coté technique, et le compositeur Alexandre Desplat a évité à la France de repartir bredouille. Bilan de la soirée.

Quatre Oscars pour La Forme de l’eau

Ce n’est pourtant l’œuvre la plus forte de Guillermo Del Toro. Mais la beauté et la poésie de La Forme de l’eau ont séduit l’Académie, qui lui a discerné quatre statuettes, dont celle du meilleur film – qui semblait pourtant promise à 3 Billboards : Les panneaux de la vengeance.

Del Toro remporte au passage l’Oscar du meilleur réalisateur.

Les décors du film ont également été distingués, ainsi que la musique du compositeur français Alexandre Desplat. Il s’agit de son second Oscar en neuf nominations.

Deux sur quatre pour les acteurs de 3 Billboards

Elle a fait pleurer et rire le public avec sa quête vengeresse dans 3 Billboards, Frances McDormand repart avec l’Oscar de la meilleure actrice – son second après celui obtenu pour Fargo. Dans ce qui restera comme le moment fort de cette cérémonie, elle a fait se lever toutes les femmes de l’assemblée. Son compère Sam Rockwell, qui incarne un flic à la fois raciste et attachant, a été sacré meilleur second rôle masculin.

Comme aux Golden Globes, Gary Oldman s’est imposé dans la catégorie meilleur acteur pour sa transformation spectaculaire en Winston Churchill dans Darkest Hour. Et Allison Janney, qui incarne la mère tyrannique de la patineuse Tonya Harding dans le film I, Tonya, mérite amplement sa statuette dans un second rôle.

La bonne surprise pour le scénario de Get Out

Comme prévu, la romance Call Me By Your Name a obtenu le prix de la meilleure adaptation. Mais côté scénario original, c’est Jordan Peele, pour Get Out qui l’a emporté, alors que les bookmakers attendaient encore 3 Billboards. Peele est le premier scénariste afro-américain récompensé de l’histoire.

Dunkerque et Blade Runner 2049 dominent à la technique

A eux deux, les blockbusters de Christopher Nolan et de Denis Villeneuve ont mine de rien raflé cinq trophées : trois pour Dunkerque (un pour le montage, deux pour le son) et deux pour Blade Runner 2049 (la photographie et les effets spéciaux).

Le reste : Coco et Une Femme fantastique

Comme d’habitude, Pixar s’impose en animation avec Coco, qui remporte au passage la meilleure chanson avec Remember Me.

Le court-métrage français Garden Party, lui, a été battu par Dear Basketball, qui vaut un Oscar à son coproducteur Kobe Bryant. Enfin, le film chilien Une femme fantastique a séduit l’Académie, tout comme le documentaire sur le dopage russe Icarus, qui bat le frenchie Visages, villages. A l'an prochain!