Les Oscars 2018 à suivre en direct cette nuit à partir de 1h00

Ce soir, il ne devrait pas y avoir de robes noires sur le tapis rouge. Après le message fort envoyé aux Golden Globes et aux Baftas, le mouvement Time’s Up, notamment mené par Reese Witherspoon et Eva Longoria, n’a pas lancé d’appel pour les Oscars. Shonda Rhimes et Ava Duvernay ont expliqué que le combat se déroulait désormais sur le terrain avec des activistes.

Si la vague #MeToo devrait quand même dominer les conversations, le présentateur Jimmy Kimmel a indiqué à Variety qu’il essaierait de trouver le juste milieu entre l’humour et l’empathie. Et le cinéma dans tout ça ? 20 Minutes a sorti sa boule de cristal et mise sur :

Meilleur film : 3 Billboards : les panneaux de la vengeance

3 Billboards : les panneaux de la vengeance Meilleur réalisateur : Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Meilleure actrice : Frances McDormand

Frances McDormand Meilleur acteur : Gary Oldman

Pour les Français, la meilleure chance sera sans doute côté documentaire avec Visages, Villages ou avec le compositeur Alexandre Desplat, oscarisé en 2015, qui pourrait bien récidiver avec la musique du Poids de l’eau. Et cette année, promis, les organisateurs ont pris des mesures exceptionnelles pour éviter la gaffe monumentale de l’an dernier avec les enveloppes.