Oscars: David Schwimmer et un collectif d'hommes lancent le mouvement #AskMoreOfHim en soutien aux femmes

A quelques heures des Oscars, les hommes s’engagent. Un collectif d’une trentaine de personnalités de Hollywood, acteurs, producteurs, écrivains, dont David Schwimmer ou encore David Arquette, a apporté son soutien aux femmes victimes de violences sexuelles, en lançant le mouvement #AskMoreOfHim, « demandez-leur davantage ».

« Nous avons la responsabilité particulière de prévenir les abus »

Inspirés par les mouvements #metoo et #TimesUp, des hommes ont décidé de s’engager dans la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles, dans une tribune, que dévoile notamment le site du Hollywood Reporter. « Nous applaudissons le courage de ces femmes et hommes qui ont pris la parole pour raconter leurs expériences de harcèlement, d’abus et de violences commis par des hommes dans notre pays, et leur promettons notre soutien », écrivent-ils dans ce texte publié samedi. « En tant qu’hommes, nous avons la responsabilité particulière de prévenir les abus, poursuivent-ils. Après tout, la grande majorité du harcèlement sexuel, de l’abus et de la violence est perpétrée par des hommes, que ce soit à Hollywood ou non. Et dans le divertissement, les hommes continuent à détenir la plus grande partie du pouvoir décisionnel. »

Le collectif a alors pour volonté de faire comprendre que le harcèlement et les abus ne sont jamais acceptables, « depuis les commentaires sexistes et dégradants jusqu’à la violence familiale et l’agression sexuelle ». Leur engagement ? « Soutenir les survivants », « condamner le sexisme partout où nous le voyons et à nous responsabiliser nous-mêmes et les autres. » « Cela doit changer », concluent-ils.