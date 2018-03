Brad Pitt et Leonardo DiCaprio partageront l'affiche du prochain Tarantino

CASTING Les deux acteurs oscarisés vont jouer deux has been dans le Los Angeles hippie de 1969…

Brad Pitt et Leonardo Di Caprio partageront l'affiche du prochain film de Quentin Tarentino. — Buckner/WWD/Shutterstock/Mediapunch/Rex/Shutterstock/Sipa

Un duo de ouf ! C’est confirmé, Brad Pitt et Leonardo Di Caprio partageront l’affiche du prochain film de Quentin Tarantino. Le cinéaste a recruté les deux acteurs oscarisés pour son prochain long-métrage qui devrait s’appeler Once Upon a Time in Hollywood (Il était une fois à Hollywood), selon le magazine américain Variety.

L’histoire se déroulera à Los Angeles en 1969, en pleine période hippie. Leonardo DiCaprio jouera Rick Dalton, ancienne star d’une série télévisée western, tandis que Brad Pitt incarnera son ancienne doublure pour les cascades, Cliff Booth.

L’histoire « d’un Hollywood qui n’existe plus »

« Les deux peinent à trouver leurs marques dans un Hollywood qu’ils ne reconnaissent plus. Mais Rick a une voisine très célèbre… Sharon Tate », a détaillé Quentin Tarantino dans un communiqué.

Once Upon a Time in Hollywood évoquera probablement Charles Manson, le gourou de la "Manson family", qui s’est rendu célèbre par une série d’assassinats dans la région de Los Angeles en 1969, dont celui de l’actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski. Si rien n’est confirmé pour le moment, Margot Robbie fait partie des actrices envisagées pour le rôle de la star américaine assassinée.

« J’ai travaillé sur ce scénario pendant cinq ans, et j’ai vécu dans le comté de Los Angeles la plupart de ma vie, y compris en 1969, quand j’avais 7 ans », poursuit Quentin Tarantino. « Je suis très excité de raconter cette histoire d’un L.A., et d’un Hollywood qui n’existe plus. Et je ne pourrais pas être plus heureux de l’équipe dynamique de DiCaprio et Pitt en tant que Rick et Cliff. »