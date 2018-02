VIDEO. Les meilleures apparitions de Jésus

FACETIES Depuis plus de 2.000 ans (et surtout depuis l’arrivée d’Internet), le Christ n’arrête pas de réapparaître...

Ressuscité ou pas ? Ce mercredi sort dans les salles le film Jésus, l'enquête, dans lequel le réalisateur américain Jon Gunn raconte l'itinéraire du journaliste du Chicago Tribune Lee Strobel, qui a enquêté sur la mort et la résurrection du Christ dans les années 1980.

Pour l’occasion, et alors que, depuis plus de 2.000 ans, Jésus n’arrête pas de réapparaître - bizarrement, beaucoup plus souvent depuis l’arrivée d’Internet -, 20 Minutes a décidé de compiler les meilleures apparitions de Jésus.

Jésus, l'enquête est tiré du récit autobiographique et best-seller The Case for Christ, sorti en 1998.