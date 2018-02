«Black Panther» dépasse les 700 millions de dollars au box-office

Le premier super-héros noir de "Black Panther" a pulvérisé les pronostics, bondissant en première place du box-office nord-américain dès sa sortie. — BOB LEVEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Il bat encore tous les records ! Black Panther a remporté un total de 108 millions de dollars pour son second week-end d’exploitation aux Etats-Unis, seul Star Wars : The Force Awakens a réussi à faire plus sur un second week-end au box-office. Le film de Ryan Coogler a donc rapporté quelque 400 millions de dollars au box-office sur le sol américain, se plaçant à la 6e place du classement des films Marvel au box office américain.

Un total de 704 millions de recettes au box-office

Et ce n’est pas tout. A l’international, le film rapporté quelque 304 millions de dollars. Black Panther cumule ainsi quelque 704 millions de recettes au box-office. Black Panther se classe actuellement 17e au box-office mondial sur les 47 longs-métrages Marvel, alors qu’il n’est toujours pas sorti en Chine ni au Japon, où un accueil chaleureux pourrait permettre à ces chiffres de profiter d’un nouvel essor les 1er et 9 mars.