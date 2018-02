VIDEO. «Mary et la fleur de la sorcière»: «Une jeune héroïne couillue dans la lignée de Miyazaki»

Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi — Ponoc/Diaphana distribution

« Mary et la fleur de la sorcière » évoque les œuvres d’Hayao Miyazaki.

Le réalisateur de « Arrietty » et « Souvenirs de Marnie » met en avant une héroïne attachante.

Il parvient à trouver son propre ton tout en rendant hommage à son mentor.

On pourrait croire Mary et la fleur et de la sorcière tout droit sorti de l’antre d' Hayao Miyazaki aux studios Ghibli. Le nouveau film de Hiromasa Yonebayashi (Souvenirs de Marnie) vient pourtant d’un autre studio, Ponoc, créé en 2015. Ses qualités lui sont propres, mais le charme de son héroïne est digne des meilleures enchanteresses miyazakiennes.

>> A lire aussi : «Mary et la fleur de la sorcière»: Pas vu mais quand même reconnu par Hideo Miyazaki

Gamine un brin garçon manqué, Mary s’y découvre des pouvoirs magiques après avoir déniché une fleur ensorcelée. Pour autant, elle refuse obstinément d’en tirer parti contre une vilaine carabosse cupide. « C’est une jeune héroïne couillue, dans la lignée de celles de Miyazaki », explique, à 20 Minutes, Matthieu Pinon, coauteur de l’ouvrage érudit Un siècle d'animation japonaise (éditions Ynnis). Il est vrai que cette gamine dynamique semble avoir bénéficié de l’influence du maître dont Yonebayashi-san fut longtemps le collaborateur.

Un bel ouvrage sur le cinéma d'animation japonais. Je le conseille fortement ! @YnnisEditions @_NdJ_ pic.twitter.com/Xnm0QVF3eV — Vié Caroline (@Caroklouk) December 19, 2017

A la fois loin et proche de Miyazaki

Quand Hayao Miyazaki a lancé la mode des filles fortes dans l’animation japonaise avec Nausicaä de la vallée du vent (1984) et Le Château dans le ciel (1986), « l’héroïne de ce dernier film s’y promenait en pantalon et on ne voyait même pas sa culotte : une révolution ! », s’amuse Mathieu Pinon. Mary a retrouvé le goût pour les minijupes des demoiselles de l’animation japonaise, mais cela ne l’empêche pas d’avoir son petit caractère bien à elle. « Elle se rapproche des studios Ghibli par sa détermination, mais s’en éloigne par son refus de la magie. Comme si Yonebayashi-san voulait en même temps rendre hommage à Miyazaki et s’en démarquer. »

Soit dit en passant : Mary et la fleur de la sorcière, c'était très joli. Un conte tout doux et qui fait rêver et redevenir un peu enfant. pic.twitter.com/b4fVHLCWuN — Squire of Cydonia (@Couuette) February 19, 2018

Les filles en avant !

Mary demeure cependant aussi innocente et asexuée que Ponyo, Kiki ou Chihiro. « Cette tendance allait à contre-courant quand Miyazaki l’a lancée, mais elle est maintenant pleinement acceptée, précise Matthieu Pinon. Les filles n’ont plus à être considérées comme des potiches sexy, voire des objets sexuels, pour exister dans l’animation japonaise. » Mary et la fleur de la sorcière met l’accent sur les personnages féminins avec une énergie qui fait chaud au cœur. Le garçon qui accompagne Mary n’a finalement qu’un rôle accessoire puisque c’est elle qui vole à son secours quand il est retenu prisonnier par la méchante de ce beau film riche en péripéties fantastiques. Et cette fille forte constitue un nouvel et excellent modèle pour les jeunes spectatrices.