«Black Panther» bat (quasiment) tous les records au box-office américain

Extrait de la bande-annonce de «Black Panther», avec Chadwick Boseman dans le rôle-titre — Capture écran Marvel Studios

Même dans ses rêves et estimations les plus folles, Hollywood n’avait pas prévu un tel raz de marée. Comme le révèle CNN, lors de ses trois premiers jours d’exploitation sur le sol américain, le film de super-héros Black Panther a récolté 192 millions de dollars de recettes, ce qui en fait le cinquième plus gros démarrage de tous les temps. Mais ce n’est pas tout.

Plus gros démarrage pour un réalisateur afro-américain

En effet, Black Panther pulvérise le record du meilleur démarrage pour un film réalisé par un cinéaste afro-américain, précédemment détenu par F. Gary Gray pour Fast and Furious 8 avec déjà 98 millions de dollars en avril 2017. Il réalise également le meilleur démarrage pour un mois de février, détrônant Deadpool et ses 132 millions en 2016, et le meilleur premier week-end pour une production Marvel, derrière Avengers mais devant Avengers : L’Ere d’Ultron, Captain American : Civil War et Iron Man 3.

En ce week-end de quatre jours, avec le lundi 19 février - le President’s Day - férié, le studio Disney estime atteindre les 215 millions de dollars aux Etats-Unis, sans compter les 170 millions d’ores et déjà engrangés à l’étranger. Le milliard est à un coup de griffe.