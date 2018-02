VIDÉO. «Venom»: Le premier teaser du spin-off conscaré au méchant de Spider Man vient de sortir

Le film «Venom» a dévoilé son premier teaser. — Capture d'écran

Son personnage était déjà bien connu des fans de Spider Man, Venom a désormais son propre film.

L’affiche du film éponyme a été dévoilée au public du monde entier ce mercredi. Et c’est à son tour que la bande-annonce fait vibrer sur la Toile. Avec les premières images, les férus des aventures de l’homme araignée n’attendent plus qu’une chose : voir le film en salle en octobre prochain.

Pour ce long-métrage réalisé par Ruben Fleisher, c’est Tom Hardy qui tiendra le premier rôle, celui de Venom, l’un des pires ennemis du super-héros Spider Man. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il tient le rôle d’un méchant, il a joué le rôle de Bane, l’adversaire de Batman dans The Dark Knight Risesil y a 6 ans.

Des images dans la pénombre et une voix off mystérieuse

Le film retrace la vie du personnage avant qu’il ne devienne maléfique, du temps où il s’appelait encore Eddie Brocks. Dans le teaser, l’intrigue est bien gardée secrète. Sur ces premières images, on voit simplement des plans sombres, dans la pénombre, avec le héros allongé, en sueur dans une machine IRM.

« On a tous vécu des drames. Une séparation, un décès, ou un accident. Quel que soit l’événement, ce que nous étions n’est plus ce que nous sommes. On a tous nos problèmes, nos blessures, nos démons », souffle une voix off, laissant penser qu’il s’agit de celle de Venom. Des premiers mots bien mystérieux.

Un prochain teaser est attendu, pour éclaircir ces quelques zones d’ombre qui donnent envie d’en savoir plus…