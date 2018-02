«Star Wars»: Films, séries... Une multitude de projets en tout genre vous attendent

FORCE Les fans de la saga ne vont plus savoir où donner de la tête…

Image extraite du film «Star Wars: Les derniers Jedi» — Copyright 2016 Lucasfilm Ltd. & ™, All Rights Reserved. / Jonathan Olley

Mais où s’arrêtera la saga Star Wars ? Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, les fans de La guerre des étoiles ne savent plus ou donner de la tête. Nouvelles trilogies, spin-off en veux-tu en voilà, séries… Comme le fait remarquer à juste titre la presse outre-Atlantique, difficile de s’y retrouver. L’occasion de faire un point sur tous les projets Star Wars à venir.

>> A lire aussi: L'annonce de nouveaux films écrits par les créateurs de «Game of Thrones» fait polémique

Une trilogie inédite

En plus d’un nouveau spin-off axé sur Han Solo, en salles le 23 mai prochain, ainsi que du prochain et dernier épisode (le 9 donc), qui ne devrait pas sortir avant 2019, une autre trilogie Star Wars, totalement distincte des précédents, devrait voir le jour dans les années à venir. Un projet mené par Rian Johnson, le réalisateur des Derniers Jedi (épisode 8), qui devrait faire entrer dans cet univers des nouveaux personnages inédits, et des contrées encore inconnues.

Une série télé

Annoncée en novembre dernier par les studios Disney, rapporte Mashable, une série autour de l’univers Star Wars serait en projet. Si ni, les acteurs, ni l’intrigue, ni la date de sortie n’ont été dévoilés, cette série devrait être diffusée sur le futur service de streaming de Disney.

Et encore des films…

C’est la nouvelle de la semaine. David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de la série Game of Thrones, ont dévoilé mardi qu’ils piloteraient une nouvelle série de films dans l’univers Star Wars. Ces films, dont le nombre n’a pas été précisé, seront distincts des trois trilogies consacrées à la famille Skywalker (les épisodes I à IX), mais aussi de celle annoncée en novembre dernier, dont les rênes vont être confiées à Rian Johnson.