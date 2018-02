VIDEO. «Cinquante nuances plus claires»: Le résumé des épisodes précédents en une minute

«Cinquante nuances plus claires» — Doane Gregory/Universal Pictures

Et de trois. Comme pour les deux précédents volets, Cinquante nuances plus claires sort en salles pour la Saint-Valentin. On y retrouve Anastasia et Christian en mode tourtereaux, fiancés et enfin prêts pour une vie de couple marié. Ce film est l'adaptation du troisième tome de la saga écrite à énorme succès écrite par E. L. James et s'annonce aussi chaud que les précédents.

Si vous avez raté le début, ou même oublié les grands traits de l'intrigue (on ne sait jamais, ça peut arriver), nous vous avons concoté un résumé des deux premiers films.