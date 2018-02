Xavier Dolan coupe le rôle de Jessica Chastain dans son prochain film

Jessica Chastain n’apparaîtra finalement pas dans le prochain film de Xavier Dolan — Rick Rycroft/AP/SIPA

Mauvaise nouvelle pour Jessica Chastain. Alors qu’elle devait tenir le rôle d’une « méchante » dans The Death and Life of John F. Donovan, le prochain film de Xavier Dolan, et se réjouissait d'ailleurs de cette collaboration, le réalisateur a annoncé sur Instagram avoir dû couper toutes les scènes de l’actrice, pour des raisons « éditoriales ».

« Un choix extrêmement difficile »

C’est sur Instagram que Xavier Dolan a fait part de son « choix extrêmement difficile » à ses nombreux followers, expliquant que le personnage de la « méchante » « s’insérait laborieusement dans le reste de l’histoire ».

« J’éprouve envers Jessica un amour profond, et une grande admiration. Il s’agit d’une décision éditoriale et narrative », précise-t-il. Expliquant que la première version durait près de quatre heures, le réalisateur ajoute alors « qu’une réflexion s’imposait sur la forme et le fond du film ».

« Je suis déçu que la nature profonde de ce film n’ait pas permis à notre collaboration de voir le jour cette fois-ci, mais la vie est longue, et les rendez-vous manqués présagent de retrouvailles futures encore plus enrichissantes », poursuit Xavier Dolan. Ce n’est donc que partie remise.