«SNL»: La parodie au vitriol de Brigitte Bardot et Catherine Deneuve

Kate McKinnon et Cecily Strong interprètent Catherine Deneuve et Brigitte Bardot pour un sketch du Saturday Night Live. — CAPTURE YOUTUBE

« Libérez Harvey Weinstein », hurle l’interprète de Brigitte Bardot, Kate McKinnon, qui poursuit. « C’est un homme, un vrai ». Le Saturday Night Live sur NBC a brossé un portrait satirique de la France et de ses icônes samedi soir.

Le temps du sketch, Cecily Strong, dans le rôle de Catherine Deneuve, a repris les idées de la tribune des cent femmes publiées dans Le Monde qui réclamait « la liberté d’importuner indispensable à la liberté sexuelle » et des propos de Brigitte Bardot sur les actrices « allumeuses ».

