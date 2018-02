Uma Thurman raconte son terrible accident sur le tournage de «Kill Bill»

Uma Thurman lors de la Fashion Week de New York en septembre 2016 — WENN

Uma Thurman a fini par tout raconter sur Harvey Weinstein et sur Quentin Tarantino. Elle est en colère, elle avait prévenu. Après avoir raconté les deux agressions du producteur des films de Tarantino au New York Times, elle raconte un accident sur le tournage de Kill Bill. Alors que la comédienne n’était pas à l’aise pour conduire la voiture, le cinéaste, qui refusait de faire appel à une cascadeuse, est parvenu à la convaincre.

Conduisant à toute vitesse, Uma Thurman a eu un violent accident, où elle a cru perdre l’usage de ses jambes. A ce jour, elle explique sentir encore des douleurs dans son cou et ses genoux. « On a eu une énorme engueulade, je l’ai accusé d’essayer de me tuer », confie-t-elle. Durant tout le tournage, Tarantino s’est porté volontaire pour faire subir à l’actrice les pires humiliations que son personnage, Beatrix Kiddo, devait supporter à l’écran : crachats à la figure, étranglements…

« Je suis tellement énervé »

Le metteur en scène multi-oscarisé a indiqué en octobre avoir été au courant depuis de longues années des agissements de Harvey Weinstein, maintenant accusé de harcèlement sexuel, agressions ou de viols par une centaine de femmes. « J’en savais suffisamment pour réagir plus que ce que j’ai fait », a-t-il reconnu. Dans la foulée de la parution de cet article, de nombreux internautes ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux.

Just read Uma Thurman’s story and am so angry. But I’ve decided to rewatch the Kill Bill movies tonight. They are and they always have been Thurman’s more than Tarantino’s. I will celebrate her strength, her courage, her brilliance. — Bryce Tache (@brycetache) February 3, 2018

« Je viens de lire l’article sur Uma Thurman et je suis tellement énervé. Mais j’ai décidé de revoir les Kill Bill ce soir. Ils sont et ont toujours été les films de Thurman plus que de Tarantino. Je fêterai sa force, son courage, son intelligence. »

Kill Bill is one of my favorite movies, if not my favorite, but it’s hard to really see Tarantino or his work in the same light knowing what he did to Uma. — MRW (@hatablockaz) February 3, 2018

« Kill Bill est l’un de mes films préférés, si ce n’est mon préféré, mais il est vraiment difficile de considérer Tarantino ou son travail de la même manière maintenant que l’on sait ce qu’il a fait à Uma. »