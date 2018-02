Roman Polanski aura un «rôle clé» dans le prochain film de Quentin Tarantino

Ça se précise pour le prochain film de Quentin Tarantino. Ce neuvième long-métrage du réalisateur se déroulera en 1969 et parlera du meurtre de Sharon Tate, compagne de Roman Polanski à l’époque, par la « Manson family ».

On savait déjà que Leonardo DiCaprio y incarnerait un acteur qui tente de percer au cinéma après avoir réussi à la télévision. Ce tweet nous a donné d’autres informations.

Some QT-Manson updates: The role Pitt and Cruise have met on is for that of a stuntman not prosecutor, the Leo character is also Tate's neighbor in the pic and Polanski will play key role in film, QT going discovery route wants authentic polish thesp