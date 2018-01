Les Tuche, leurs répliques les plus cultes

Les Tuche débarquent à l'Elysée ! — Pathé distribution

La joyeuse famille de Bouzolles revient pour une nouvelle aventure ce mercredi.

Dans ce troisième volet, ils vont tout simplement gouverner la France.

Jeff Tuche et toute sa petite famille reviennent pour un troisième volet. Cette fois-ci, ils prennent carrément d’assaut l’Elysée pour gouverner. Tuche président ? Un projet tuchement culotté. À la réalisation, on retrouve Olivier Barroux rendu célèbre par son duo avec Kad Merad (Kamoulox, vous vous souvenez ?). À l’affiche, Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty restent fidèles au poste. Les gens d’en bas continuent à mettre un joyeux bordel dans le monde d’en haut.

Les Tuche, c’est un énorme succès au box-office. Leur première aventure s’est conclue avec plus d’un million cinq cent mille entrées en salles et leur escapade aux États-Unis leur a valu plus de 5 millions de spectateurs rien qu'au cinéma. Cette famille vraiment pas comme les autres est déjà à la tête d'un vrai patrimoine de phrases cultes. Nous vous offrons un florilège des répliques qui émaillent les deux premiers opus. Ce troisième épisode saura-t-il de nouveau conquérir le cœur du public ? À vous de tucher !

