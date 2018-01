César 2018: Le nouveau César du public va-t-être attribué à «Raid Dingue»?

Dany Boon fera l'ouverture du Festival de l'Alpe d'Huez avec Raid dingue — Pathé distribution

Cette année, la cérémonie des César accueille un petit nouveau. Pas un acteur ni une réalisatrice mais un nouveau trophée : le César du public. L’Académie des arts et techniques du cinéma en a fait l'annonce en même temps qu'elle dévoilait la liste des films, acteurs et réalisateurs sélectionnés pour la 43e nuit des César.

Un César très attendu

C'est l’humoriste et comédien Manu Payet, maître de cérémonie des César 2018, qui a révélé cette surprise de taille. Pour la première fois, le « César du public » sera donc remis et récompensera « les films ayant fait le plus d’entrées parmi les fils sortis en 2017 ». Une remise de prix inédite, qui selon le président de l’Académie des César, Alain Terzian, était attendue « depuis plusieurs années ».

Cette année, le trophée devrait être décerné à Raid Dingue, de Dany Boon, qui a cumulé 4.5 millions d'entrées.

