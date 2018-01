VIDEO. Olivier Baroux: «Les Tuche sont comme des parents éloignés»

Les Tuche à l'Elysée immortalisés par Oliver Baroux — Pathé distribution

Les deux premiers épisodes des Tuche ont remporté l'adhésion d'un large public, surtout le deuxième...

Dans ce troisième volet, Jeff Tuche est si populaire qu'il est élu président de la République...

Avec 1,5 million d’entrées pour le premier volet et plus de 4 millions pour le second, Les Tuche sont plus qu’un succès comique, un véritable phénomène de société ! La famille foldingue amatrice de pommes de terre passe à la vitesse supérieure pour sa troisième aventure.

Dans ce troisième épisode, c’est à l’Elysée que se retrouvent les Tuche cornaqués par les parents délirants (Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty). Un incroyable concours de circonstances fait que Jeff Tuche devient président de la République, pour la plus grande joie des Français et le désespoir des pros de la politique. Olivier Baroux, qui dirige la destinée des Tuche depuis le premier opus, explique à 20Minutes pourquoi tant de gens ont envie de voter pour eux dans les salles de cinéma.

Les Tuche sont sympas

On a tous en nous quelque chose des Tuche. Enfin c’est ce qui apparaît au cours des avant-premières bondées où les fans ont chaleureusement accueilli Jeff Tuche et les siens.

« C’est une famille moderne, recomposée, où tout le monde trouve sa place quelle que soit son orientation sexuelle ou sa couleur de peau. Même s’il leur arrive de se montrer obtus, les Tuche finissent toujours par être sauvés par leur nature profondément généreuse. Cela contribue à se sentir proche d’eux, malgré leurs excès. »

Les Tuche 3 est incontestablement le meilleur film de la saga



Notre critique 👇 https://t.co/l88aP7JH83 pic.twitter.com/iQG1vCmWpA — Première (@PremiereFR) January 22, 2018

Les Tuche sont familiers

Voilà maintenant sept ans que les spectateurs mangent des frites avec la famille Tuche et s’amusent de leurs délires qui les ont transportés de la France aux Etats-Unis.

« Le public considère les Tuche comme des parents éloignés avec qui on est toujours heureux de partager un bon moment, même si on ne se voit pas souvent. Une complicité s’est développée entre les Tuche et leurs fans. La première question qu’on nous pose désormais concerne un éventuel numéro 4, auquel nous réfléchissons déjà. »

Les Tuche sont bienveillants

Olivier Baroux et ses coscénaristes apportent un soin particulier à leurs gags de façon à ce que les Tuche puissent réunir le plus large public dans la salle.

« Toutes les générations les apprécient pour leur bienveillance. Notre humour n’est pas méchant. Nous sommes vigilants pour ne faire de peine à personne, ce qui n’empêche pas d’être drôle. C’est sans doute ce côté bon enfant qui plaît tant : nous ne sommes jamais agressifs, même quand nous nous en prenons aux politiques comme dans ce troisième film. »