« Down with my demon » tatoué dans le dos et sourire angélique imprimé sur son visage. Du haut de ses « presque 30 ans », le Toulousain Lucas a bien roulé sa bosse avant de trouver sa voie. Avant de décider de parler à la fois santé mentale et santé physique aux 200.000 followers du compte TikTok Owllucas. Alors qu’il s’est lancé, il y a deux ans, sur la plateforme de vidéo pour une « thérapie personnelle », il compte presque 8 millions de likes sur ses vidéos.

« J’ai été en dépression et j’avais des problèmes avec l’alcool. Ces vidéos, c’était pour moi une sorte de journal de bord et un engagement. Je me disais qu’il fallait que je tienne pour les gens qui me suivaient », explique ce jeune homme caché derrière sa moustache. « J’ai avancé pour eux et ça a permis de rencontrer des gens dans le même état que moi », ajoute-t-il toujours avec une voix calme et posée comme lorsqu’il racontait, parqué dans sa voiture, comment on peut toucher le fond et combien parfois les journées sont dures…

« Si ça peut toucher une personne, c’est gagnant »

Si aujourd’hui l’enfant du pays a bien avancé, s’en est sorti, il continue tout de même de confier quotidiennement ses sentiments, ses faiblesses et ses difficultés tout en partageant son temps entre les réseaux et Basic Fit, une salle de fitness, où il s’occupe de l’accueil. « Je ne suis pas un archétype du mec musclé de la salle de sport. C’est important de montrer qu’il ne faut pas mettre ce qu’on ressent sous cloche. Surtout pour les hommes. On peut être au fond du seau et s’en sortir et ce n’est pas une honte, ni une faiblesse », déclare celui qui a pu compter sur une communauté véritablement solidaire. "J’aide les gens" est même devenu la description de son compte : confiance en soi, anxiété, jalousie, relation… « si ça peut toucher au moins une personne, si ça peut être un soutien, c’est gagnant », ajoute Lucas qui a quand même dû fermer la porte à la trop grande promiscuité avec sa communauté. « Comme je parle sans détour de problèmes du quotidien, de moments difficiles, beaucoup sont venus me parler des leurs dans mes DM. J’ai reçu tellement de messages intolérables, difficiles, ça me bousillait. Je ne pouvais même pas être totalement là pour eux. Je préfère me protéger et les aider comme je le peux grâce aux vidéos ».





La sincérité plutôt que les paillettes

Lucas ne profite pas seulement de sa chaîne pour promouvoir l’importance de la santé mentale. Il y montre aussi ce qu’il aime par-dessus tout : le sport. D’un bac littéraire, au métier d’ébéniste puis à l’aéronautique, le gamin toulousain a fini par trouver sa place. Bien au chaud dans sa salle de sport où il s’occupe des sportifs tout en profitant des machines durant son temps libre. Ça pousse à la salle et ça le montre. Avec Lucas, on se met à nu émotionnellement et torse nu physiquement. Des conseils en musculation bienvenus mais… parfois critiqués par ses haters préférés : « Que des hommes… Ils attaquent sur le physique car je n’ai pas un corps de bodybuildé, sur le fait que je ne serais pas légitime pour parler sport, etc. Aussi, quand je dénonce quelque chose et que quelqu’un est blessé dans son ego, ça peut partir en live. C’est le jeu… Mais ça va jusqu’à des menaces de mort. »









Loin de ces gens toxiques, le tiktokeur continue son bonhomme de chemin avec un seul mot d’ordre : « la sincérité ». « Les gens sont bien plus accueillants quand on leur montre la vraie vie, notre vulnérabilité et nos échecs plutôt que quand on montre des paillettes ».

Des échecs, il en connaît désormais moins. Alors, il peut faire des projets : devenir coach sportif, continuer d’aider psychologiquement et physiquement les gens « que ce soit en vidéo ou dans la vraie vie ».