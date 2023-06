Jean-Baptiste Dessort, de la chaîne YouTube « Le Billet Auto », est mort

Jean-Baptiste Dessort, vidéaste et fondateur de la chaîne YouTube « Le Billet de l’Auto » est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un accident de voiture au niveau de la commune de Val-de-Virvée, en Gironde, peut-on lire dans les colonnes de France 3. Suivi par quelque 53.000 fans d’automobiles, l’influenceur âgé de 37 ans était au volant d’une Tesla Model S Plaid du parc presse de la marque, quand, aux alentours de 23h45, sur l’avenue de la République à Val-de-Virvée, au nord de Bordeaux, l’expert auto a percuté un arbre après une sortie de route, raconte nos confrères de France Bleu.





View this post on Instagram A post shared by JB 🇫🇷 (@jbdessort)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Ejecté de son véhicule

Quand les secours sont arrivés, la voiture électrique était entièrement engloutie dans les flammes. Jean-Baptiste lui se trouvait à proximité du véhicule, probablement éjecté tant le choc était violent. D’après les premiers éléments de l’enquête, aucune autre voiture n’a été impliquée dans l’accident.

Depuis l’annonce de la mort de l’influenceur, les messages d’hommage se multiplient sur son Instagram. Celui qui avait créé sa chaîne en 2012, réalisé plus de 800 vidéos et cumulé plus de 16 millions de vues laisse la communauté auto en deuil.