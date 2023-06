Il est 10h14, ce jeudi et Sarah* reçoit le message d’une de ses amies. Elle lui demande de partager l’alerte enlèvement d’une fillette de 8 ans, enlevée par son père. La veille au soir, à Dunkerque (Nord), elle a disparu et sa mère retrouvée morte. Sarah* s’exécute et comme convenu publie l’alerte enlèvement sur sa story Instagram. Après tout ça ne prend que quelques secondes et c’est toujours ça de gagné.

Finalement, deux heures plus tard, la procédure Alerte-enlèvement déclenchée mercredi soir est levée mais l’enfant est toujours recherchée. Est-là subsiste une énième question dans la tête de Sarah* : Si l’avis de recherche est levé, faut-il supprimer tous les partages sur les réseaux sociaux ?

« Une action qui n’est pas dans l’intérêt de la victime »

Fort est de contacter que, ce jeudi, les autorités et certains internautes ne semblaient pas du même avis sur cette question. Sur Twitter, par exemple, les partages continuent même si les autorités ont supprimé la publication de leur côté. « Ils ont levé l’alerte, mais on ne va pas arrêter de partager. S’il vous plaît, partagez partagez ! », peut-on lire sur un tweet accompagné de la photo de la fillette et d’une description. « Nous vous demandons de retweeter un maximum les tweets mentionnant cet enlèvement pour donner toutes les chances à cette petite d’être retrouvée ! », demande un autre aux alentours de 16 heures, soit quatre heures après la levée de l’alerte.





🔵 Sur décision du parquet de Douai, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L’enfant n'a pas été retrouvée. Les recherches se poursuivent.

🔵 Sur décision du parquet de Douai, il est mis fin à l'alerte enlèvement. L'enfant n'a pas été retrouvée. Les recherches se poursuivent.

Les photos ne doivent plus être diffusées@Interieur_Gouv, @PoliceNationale, @Gendarmerie — Ministère de la Justice (@justice_gouv) June 8, 2023



Mais très vite, le ministère de la Justice contre-attaque. Sous de nombreuses publications relayant l’alerte enlèvement, le compte Twitter de l’institution répond : « Pour le droit à la protection de l’enfant et le droit à l’oubli, merci de retirer toutes les publications ». Sur son site, le ministère de la Justice précise que l’action de partager une alerte enlèvement est « louable », mais « à long terme, cette action n’est pas toujours dans l’intérêt de la victime ». « Après la fin de l’alerte, ces données restent généralement stockées sur les sites Internet ou référencées dans les moteurs de recherche », souligne le ministère.

Par ailleurs, le ministère explique qu’il est de son devoir de « contrôler les images et les données nominatives qui seront diffusées à la population ». « En particulier, il doit pouvoir mettre fin à la diffusion de ces éléments. Après la fin de l’alerte, les entités qui poursuivent la diffusion en assurent seules la responsabilité éditoriale », explique le site le ministère de la Justice.

Plusieurs relais sollicités

Depuis 2006, année de la création du dispositif « Alerte enlèvement », il existe une convention précisant ses règles, notamment sur le numérique. Elle détaille par exemple les organismes sollicités par l’autorité judiciaire. Parmi eux, on retrouve les agences de presse, les chaînes de télévision, les stations de radio, les associations de victimes et d’aide aux victimes ou encore les gestionnaires de réseaux routiers et les sociétés de transport.

« L’alerte prend fin trois heures après que les organismes désignés ont été informés du déclenchement de l’alerte, même si la victime et le suspect n’ont pas été retrouvés », précise l’article 10.

Privilégier la publication des autorités

Sur les réseaux sociaux, les internautes peuvent tout à fait partager les alertes afin d’augmenter les chances de retrouver l’enfant disparu. Plusieurs détails sont disponibles : la date et le lieu de l’enlèvement, la description de la voiture et le numéro de la plaque d’immatriculation, une photographie de la victime, ainsi que celle du suspect. Mais une fois l’alerte levée, ces informations ne peuvent plus figurer en ligne… toujours dans le respect du droit à l’oubli. Il faut donc faire attention à la manière dont on partage ces alertes.

Finalement, la meilleure pratique serait de relayer directement la publication des autorités, ou d’une agence de presse. Au moment de la levée de l’alerte, la photographie et l’identité de la fillette disparaîtront simultanément. S’il s’agit d’une photo publiée directement depuis votre compte, alors, il faudra s’assurer soi-même de la suppression rapide post-levée d’alerte.

*le prénom a été modifié