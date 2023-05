En France, l’immense majorité des femmes ont déjà vécu du harcèlement sexuel. Sifflements, remarques graveleuses, demandes répétées pour arracher un numéro de téléphone… En 2018, une étude montrait que 86 % des femmes avaient subi une agression à caractère sexiste ou sexuel dans leur vie. Pour s’en prémunir, les femmes développent des stratégies d’évitement. L’une d’entre elles se retrouve sur le devant de l’algorithme TikTok ces derniers jours, rapporte notre consœur de France Inter.

Il s’agit du « Subway Shirt » ou « tee-shirt de métro », en Français. Cette pratique consiste à avoir un tee-shirt un peu large à mettre par-dessus sa tenue afin d’emprunter les transports en commun de façon plus sereine. Avec la hausse du thermomètre, les femmes enfilent des tenues plus légères. Mais si le crop top au soleil est très agréable, dans les entrailles du métro, il peut vite devenir angoissant. En 2016, une étude montrait qu’une femme sur deux adaptait sa tenue pour éviter d’être harcelée dans les transports en commun.

« N’oubliez pas votre "subway shirt" quand vous sortez »

Sur Tiktok, de très nombreuses jeunes femmes montrent comment elles enfilent une chemise large par-dessus leurs vêtements normaux. « A tous mes bébés new-yorkaises, n’oubliez pas votre "subway shirt" quand vous sortez », lance par exemple cette jeune femme, enroulée dans une chemise ample. Car la tendance Tiktok, visionnée plus de 5 millions sur l’application, entraîne des vagues de soutien entre femmes.

@shayviola i literally made this set 10 minutes ago #fyp #nyc ♬ Conceited Flo Milli - dailythots69

Nombre d’entre elles se donnent des conseils pour se sentir plus en sécurité comme le fait de garder ses clefs à la main quand elles rentrent tard le soir ou mettre un cycliste sous sa jupe. Reste que les vêtements ne sont, évidemment, jamais à l’origine des agressions que les femmes subissent dans l’espace public. Née à New York, cette tendance montre qu’en 2023, et malgré la vague #MeToo, les femmes ne se sentent toujours pas en sécurité et libre de s’habiller comme elles le souhaitent. La SNCF et la RATP ont mis en place en 2022 une campagne de sensibilisation sur la question en encourageant à appeler le 3117 ou à contacter le 31 177 par SMS en cas de harcèlement sexuel.