Once upon a time dans un univers où la culture devient de plus en plus politique. Au cœur de l’impitoyable royaume des réseaux sociaux, La Petite Sirène n’y échappera pas. Depuis l’annonce d’une adaptation par Disney et jusqu’à sa sortie en salles ce mercredi, un débat a inondé la toile : Ariel est désormais interprété par une actrice noire, Halle Bailey.

La nouvelle aurait pu s’arrêter là et pourquoi pas provoquer quelques réjouissances pour, par exemple, ces petites filles noires fans de Disney qui pourront enfin s’identifier à une héroïne. Mais s’agita au-dessus du royaume un lourd spectre, celui du racisme. Pour les partisans de l’extrême droite, La Petite Sirène n’est finalement que du pain béni pour alerter une nouvelle fois la toile autour de « la dangerosité du wokisme ».









« Un combat culturel »

C’est ce que Achraf Ben Brahim - auteur de Pourquoi l’extrême droite domine la toile aux éditions L’aube - appelle « la guerre culturelle ». « C’est un combat qui n’est pas récent, c’est un combat culturel. Ce n’est pas illogique qu’il soit mené sur les réseaux sociaux puisque aujourd’hui l’extrême droite ne tracte plus, l’extrême droite ne colle plus d’affiche. L’espace d’expression qu’ils ont conquis en priorité, c’est le numérique ». S’ajoute à cela le fait que l’extrême droite peine à sortir victorieuse des urnes et ainsi doit trouver de nouveaux moyens pour exister et continuer à créer l’indignation, avec un certain succès.

Et pour cause, le semblant de polémique sur la réinterprétation du conte d’Andersen de 1837 finit par devenir depuis des mois une tendance sur les réseaux sociaux. « Ils sont très organisés et arrivent à faire monter en épingle un sujet. Mais aussi, ils arrivent à rassembler toutes les tendances. Que vous soyez réac' ou identitaire, ça fait toujours réagir. Ici, ce n’est pas le grand remplacement ou la défense de l’homme blanc qui est invoqué. C’est plutôt la lutte contre le wokisme », analyse Achraf Ben Brahim. Le débat invoqué réside finalement moins dans l’authenticité de l’œuvre d’Andersen que dans la défense de la « race blanche ».

Des théories fumeuses

Aux Etats-Unis, le mécanisme reste le même. Il peut même être pire. Dès l’annonce de l’interprétation d’Ariel par Hailee Bieber, le hashtag #NotMyAriel refaisait surface constamment sur les réseaux sociaux. Des influenceurs d’extrême droite ont même tenté de démontrer qu’il était impossible pour une sirène d’être noire. Sous l’eau, celle-ci ne serait pas exposée au soleil et manquerait donc de mélatonine. Une démonstration peu brillante qui semble surtout oublier que les sirènes sont avant tout des œuvres fantastiques. Sur Twitter, des internautes ont même tenté grâce à une Intelligence artificielle (IA) de blanchir la peau d’Ariel.





Gotta be honest, I figured our dystopian future would include horrors like deepfake revenge porn and AI bot catfishing, but I was not expecting "using AI to whitewash diverse movie characters."



Gotta be honest, I figured our dystopian future would include horrors like deepfake revenge porn and AI bot catfishing, but I was not expecting "using AI to whitewash diverse movie characters."

I regret the error and I promise to be even more pessimistic going forward. pic.twitter.com/2cZi1fBfaB — Max Kennerly (@MaxKennerly) September 13, 2022



Pour Achraf Ben Brahim, cette énième polémique montre avant tout un certain échec de notre société « à considérer de façon claire et apaisée la question de la pluralité ». Prenons l’exemple d’Omar Sy. Pourquoi lorsque l’acteur noir jouait un rôle de délinquant dans Intouchable ou de migrant sans papier dans Samba, cela interrogeait moins que lorsque ce dernier a repris le rôle d’Arsène Lupin dans la série Netflix ?

Une histoire sans fin

Il semble surtout que ce débat touche également à des œuvres symboliques, celles de notre enfance dans le cas d’Andersen. Mais ce n’est pas le seul. Lors de la sortie de la série House of Dragon, la présence d’une famille noire - la Maison Velaryon - au casting avait également dérangé de nombreux internautes. L’acteur incarnant Corlys, Steve Toussaint, a réagi à ces remarques racistes dans les colonnes du Guardian. « Oh, je comprends. Quand nous étions des criminels des pirates et des esclaves dans l’autre série, vous étiez d’accord. Mais comme ce personnage est le plus riche de la série et qu’il est noble, vous avez un problème avec ça ».

A l’automne dernier, la sortie de la série Les Anneaux de pouvoir sur Amazon avait également été accusée de trahir l’œuvre de Tolkien en y intégrant des acteurs racisés au casting.

Et si Andersen était d’accord ?

Pour ce qui est de La Petite Sirène, dès la sortie du film ce mercredi, les critiques n’ont bien évidemment pas manqué. Sur Allociné, par exemple, des commentaires fustigent le casting. « Comment apprécier un film à sa juste valeur lorsqu’il a vocation à promouvoir une idéologie (wokisme) », s’interroge un internaute. « L’actrice de Vanessa [l’alter-ego d’Ursula sur terre], évidemment blanche hein, aurait été parfaite dans le rôle d’Ariel », imagine un second. Il s’avère que la plupart de ces comptes ont été créés très récemment uniquement dans le but d’attaquer les choix du film.

Il serait finalement bon de rappeler que l’auteur de ce conte, Hans Christan Andersen, est considéré avant tout comme un auteur très moderne pour son époque. Si l’auteur est bien danois, il n’a jamais été précisé le lieu où l’histoire se situait. Seulement cette indication demeure au début du conte : « Bien loin dans la mer, l’eau est bleue […], mais si profonde qu’il serait inutile d’y jeter l’ancre ».