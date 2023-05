Ce lundi, la Twittosphère se passionne pour une vidéo qui - à l’heure où nous écrivons ces lignes - a été vue plus d’un million de fois. Dans un cabinet médical, nous voyons une patiente en pleine consultation. Autour de lui, une femme et un homme. Les deux seraient énergéticiens, selon la publication. Sur la table d’examen, la femme fait de grands gestes et a l’air de convulser. « Le remake de l’exorciste », se moque un internaute. « Du charlatanisme », accuse un autre. D’autres internautes se questionnent sur la véracité de cette vidéo. Ce serait, selon eux, une parodie.

D'après la publication, les deux professionnels seraient même présents sur la plateforme de rendez-vous médicaux Doctolib, qui pour rappel a annoncé en octobre dernier garder sur sa plateforme seulement les « professionnels référencés par les autorités de santé ». Exit donc les magnétiseurs, sophrologues, naturopathes, homéopathes… et énergéticiens. Qu'en est-il de ce cabinet médical à l'image ? 20 Minutes vous en dit plus.









FAKE OFF

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer à première vue, cette vidéo n’est pas une parodie. Sur Instagram, nous avons retrouvé la vidéo initiale publiée sur le compte d’un homme suivi par presque 8.000 personnes, Alexis Quach. « Metahumain, séminaire, coaching, formation », décrit sa bio.

La vidéo en question a été publiée fin mars. Il y présente le « Qi Cleansing » qui serait d’après la publication « un art ancestral chinois autour de la circulation et de la libération qu’on appelle le Qi (signifiant énergie vitale, souffle de vie) ». « Le Qi est cette énergie primordiale qui permet à chaque forme de vie de pouvoir se déployer et s’expandre sur ce plan de réalité », précise la publication. D’après d’autres sites spécialisés sur la question, ce serait un soin « énergétique à main nue ». Le but ? « Libérer la personne des blocages accumulés durant sa vie ».

Plus largement, Alexis Quach explique que ses activités lui permettent « d’accompagner l’humain et pouvoir lui permettre de retrouver sa souveraineté et se remettre au cœur de sa vie ».

Pas de présence sur Doctolib

La publication explique également que l’homme serait présent sur Doctolib - malgré la décision depuis l’automne dernier de se recentrer exclusivement sur les soignants « référencés par les autorités ». En tout, 5.700 « praticiens du bien-être » étaient concernés par cette nouvelle interdiction.

A ce jour, le coach thérapeute et formateur Alexis Quach est introuvable sur Doctolib. L’Institut avec lequel il collabore, « Beltane Institut », non plus. Au téléphone, le coach thérapeute nous confirme ne pas se trouver sur la plateforme et n’y avoir jamais été.

L’alerte de la Miviludes

Les énergéticiens comme les maîtres reiki ou les mediums restent des professions non réglementées et la pratique ne s’appuie sur aucun fondement médical. Sur le site de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires), l’organisme d’Etat cite les méthodes de « rééquilibrage de l’énergie » comme les nouvelles méthodes de plus en plus répandues.

« La Miviludes souhaite appeler l’attention de chacun sur les risques inhérents aux techniques décrites ci-dessus. Elles sont non éprouvées et ne bénéficient d’aucune reconnaissance légale. De surcroît, l’absence de formation reconnue sur le plan légal peut induire un amateurisme de la part de certains pseudos praticiens », précisent les recommandations. De son côté, Alexis Quach suit cette voie depuis presque neuf ans désormais. Des formations, il en a eu, même si elles ne sont pas forcément reconnues par l’Etat. « Ce n’est pas un problème pour moi », conclut-il.