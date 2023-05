A 5 ans, prince ou pas, ce qu’on aime c’est faire des grimaces, embêter sa soeur et se dégourdir les jambes à la moindre occasion. Une fois encore le prince Louis a (presque) volé la vedette au monarque qui était pourtant la Star du jour. Les Britanniques et les téléspectateurs du monde entier avaient découvert le potentiel comique du prince Louis lors des funérailles de la reine Elizabeth le 19 septembre 2022. Quelques mois plus tard, il a remis ça ce samedi 6 mai 2023 à l’occasion du couronnement de son grand-père, le roi Charles III. Retour sur quelques images qui tranche dans une cérémonie séculaire et codifiée.

La cérémonie n’a pas encore commencé que les premiers bâillements font sentir…





Le prince Louis arrivant à l'abbaye de Westminster pour le couronnement de Charles III, son grand-père. - Odd ANDERSEN

Le plafond de l’abbaye de Westminster semble particulièrement remarquable si l’on se fie au regard fort admirateur du prince Louis.

Le Prince Louis entre sa soeur, la princesse Charlotte, et sa mère, Catherine Middleton lors de la cérémonie du couronnement du roi Charles III. - Yui Mok / POOL

Deux heures pour poser deux couronnes, c’est décidément bien trop long pour le jeune prince…

Le Prince Louis entre sa soeur, la princesse Charlotte, et sa mère, Catherine Middleton lors de la cérémonie du couronnement du roi Charles III. - Yui Mok / POOL

Décidément il y a de belles choses à regarder dans cette abbaye. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter sa soeur.





Le Prince Louis entre sa soeur, la princesse Charlotte, et sa mère, Catherine Middleton lors de la cérémonie du couronnement du roi Charles III. - Yui Mok/AP/SIPA

Ce regard qui semble dire : Mais quand est-ce que tout ce cirque se termine ?





Le prince Louis - SEBASTIEN BOZON / POOL

Et ça baille encore…





Le prince Louis de Galles retourne au palais de Buckingham depuis l'abbaye de Westminster, dans le centre de Londres, le 6 mai 2023, après le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. - - AFP

Coller sa bouche contre la vitre de la voiture, on l’a tous fait. Mais comme Louis est un prince, lui fait ça sur un carrosse d’or qui a servi pour le sacre de son aïeule la reine Victoria.





Le prince Louis de Galles retourne au palais de Buckingham depuis l'abbaye de Westminster, dans le centre de Londres, le 6 mai 2023, après le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. - - Tom Dymond//SIPA

Sur le balcon, loin des sujets de sa majesté et des micros, c’est le moment de crier son ras-le-bol !





Sophie, duchesse d'Édimbourg, la princesse Charlotte de Galles, Catherine, princesse de Galles, le prince Louis de Galles et le prince William de Galles se tiennent sur le balcon du palais de Buckingham en attendant le défilé aérien de la Royal Air Force dans le centre de Londres, le 6 mai 2023, après le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla. - Leon Neal / POOL

On ne sait pas si sa mère Kate Middleton vient de lui lancer un « haut les mains, peau de lapin », mais on ne peut que féliciter le prince Louis pour l’hygiène impeccable de ses mains pour un enfant de 5 ans.





Catherine, princesse de Galles et le prince Louis de Galles e tiennent sur le balcon du palais de Buckingham - Leon Neal/AP/SIPA