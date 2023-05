« A l’année prochaine », avait déclaré Squeezie en clôture de sa vidéo consacrée au premier GP Explorer, la course de Formule 4 (F4) des stars du Web, le 8 octobre dernier. Si on avait peu de doutes sur une seconde édition, c’est désormais officiel : le GP Explorer 2 se déroulera le 9 septembre prochain, sur le circuit Bugatti du Mans (Sarthe) comme lors de la première course, a confirmé le vidéaste français le plus suivi sur YouTube, ce mercredi lors d’un live sur Twich.

Il faut dire que la première édition avait fait carton plein : plus d’un million de personnes avaient suivi la course en direct sur la plateforme de streaming Twitch, un record pour une chaîne française. C’est Sylvain Levy – qui forme le duo Vilebrequin avec son acolyte Pierre Chabrier - qui avait remporté la course, devant les vidéastes Delpielo et Etienne Moustache. Le futur succès du GP Explorer 2, quant à lui, laisse peu de doutes. Participants, règles, nombre de billets, prix… On fait le point sur les annonces de Squeezie.

Une équipe mystère

Le concept reste le même : des stars du Web - streamers, youtubeurs et créateurs de contenus digitaux –, choisis par Squeezie, s’affronteront sur une course automobile de Formule 4. Les pilotes suivront d’abord pendant plusieurs mois un entraînement spécifique, avec la Fédération française du sport automobile (FFSA), pour concourir en toute sécurité le grand jour. Le jour J, ils passeront par la phase de qualification le matin, avant la course finale, l’après-midi, qui comportera une quinzaine de tours.

GP Explorer 2

GP Explorer 2

09.09.2023 pic.twitter.com/XhS0zI7Yaw — M8 Squeezie (@xSqueeZie) May 3, 2023



Contrairement à l’an dernier, il n’y aura pas onze écuries, mais douze. Parmi les 24 pilotes, la moitié a déjà participé à la première édition du GP Explorer, a expliqué Squeezie, de son vrai nom Lucas Hauchard. On retrouve les duos Squeezie et Gotaga, Seb La Fite et Maghla, Kaatsup et LeBouseuh, Etienne Moustache et Amixem, Djilsi et Theodort, Ana on Air et Maxime Biaggi, Billy et un pilote mystère, Baghera Jones et Horty Underscore, Mister V et Theo Juice, Depielo et Manon Lanza ainsi que Sylvain Levy et Pierre Chabrier.

La douzième équipe, quant à elle, reste pour le moment un mystère. Le nom des pilotes sera révélé courant juillet, a précisé le youtubeur. C’est aussi le cas du nom du binôme du gamer Billy, qui reste tenu secret. Le streameur l’annoncera lui-même dans les prochaines semaines.

Esteban Ocon et Pierre Gasly en guest ?

Mais la première date à retenir, c’est celle du 24 mai. Ce jour-là, Squeezie donne rendez-vous à son public pour dévoiler les listes des sponsors de chaque duo et leurs voitures. C’est également à cette date que la billetterie ouvrira. S’il y avait 40.000 personnes dans les tribunes du circuit Bugatti du Mans l’an dernier, il y aura cette fois-ci 60.000 places, soit 20.000 de plus que pour la première édition, à moins de 50 euros. L’an dernier, les places étaient vendues 42 euros. Pour ceux qui n’auront pas leur précieux sésame, pas de panique, la course sera retransmise, comme l’an dernier, en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie.

Le youtubeur réserve sans doute encore quelques surprises. L’an dernier, le duo Big Flo et Oli avaient ouvert l’évènement avec un concert. De nouveaux artistes pourraient être attendus pour mettre l’ambiance. Et à voir la date de l’évènement, on attend peut-être d’autres invités très spéciaux. La course se déroule le 9 septembre, un week-end où il n’y a aucune autre compétition officielle de Formule 1.





Le pilote d’Alpine, Esteban Ocon - qui était présent avec Pierre Gasly dans les tribunes du premier GP Explorer - a d’ailleurs récemment fait part de son envie d’être présent : « J’ai dit à Lucas (Squeezie) que s’il y avait le malheur d’avoir un nouveau GP Explorer, il faut qu’il l’organise, mais pas pendant un GP, parce que j’étais à Suzuka. Donc s’il n’est pas pendant un GP, petite démo avec une Formule 1 pour le public… », a-t-il déclaré le 17 avril dernier lors d’un live Twitch sur la chaîne de Gotaga.

A voir les réactions sur les réseaux sociaux, le public attend avec impatience cette deuxième édition. Rendez-vous le 24 mai !