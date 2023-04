MAJ 20h20 : La censure a été levée par YouTube mardi

Les adeptes du latex ont eu le cœur à l’envers un instant. Huit ans après sa mise en ligne sur YouTube, où il cumule près d’un million de vues, le clip « Le plastique c’est fantastique » du groupe Elmer Food Beat a été censuré par la plateforme, signale Presse-Océan. « Affligeant », témoigne Anne-Claire Galesne, l’attachée de presse du groupe, qui s’en est rendu compte lundi matin.

La raison évoquée par la plateforme américaine au groupe est qu’un des personnages glisse sa main dans sa braguette de pantalon à 2’32, ce qui « enfreint notre règlement relatif à la nudité et au caractère sexuel », et qui « constitue un contenu inapproprié pour certains utilisateurs ». La vidéo n’était plus accessible aux moins de 18 ans, mais cette censure a été levée dès mardi.

Une chanson de sensibilisation

Une censure qui aurait été contre-productive, quand on connaît la cible du titre sorti en 1990 sur l’album 30cm, vendu à plus de 650.000 exemplaires. Avec des paroles comme « petit lapin, couvre-toi la carotte », le morceau se voulait comme un appel à dédramatiser et à systématiser le port du préservatif, en plein cœur des années Sida. « Le ministère de la Santé l’avait même utilisée dans ses campagnes de prévention », rappelle Anne-Claire Galesne à Presse-Océan.









« Notre avenir est donc celui d’une société aseptisée, cachée, voilée, où, en plus de la morale puritaine de certains, des algorithmes omniprésents et omnipotents décideront de ce que chacun est en droit de voir ou de ne pas voir », dénonce-t-elle. En 2020, le groupe nantais avait publié une reprise de la chanson, intitulée « Le plastique c’est dramatique », réalisé avec l’association The SeaCleaners, pour dénoncer la pollution plastique des plages et de la mer.