Ikea profite des concerts de casseroles pour faire sa pub.

Opération com' pour Ikea qui entend tirer profit de la contestation sociale contre la réforme des retraites. Face aux concerts de casseroles qui accueillent désormais le président de la République et ses ministres lors de chacun de leurs déplacements, la célèbre enseigne d’ameublement et de décoration scandinave a décidé de lancer ce vendredi une nouvelle pub sur les réseaux sociaux.

« À ce prix-là, ça peut faire du bruit », est-il écrit dans cette nouvelle campagne publicitaire pour une casserole en inox, affichée à 12,99 euros. « Découvrez toutes nos casseroles et nos solutions pour les ranger sur ikea.fr », a également tweeté l’enseigne scandinave. Un clin d’œil à peine voilé aux opposants à la réforme des traites, qui ont organisé cette semaine, en guise de protestation, des concerts de casseroles à chaque déplacement du chef de l’Etat.

Découvrez toutes nos casseroles et nos solutions pour les ranger sur https://t.co/ss38WZtz7K. pic.twitter.com/KMxK7L6KLK — IKEA France (@IKEA_France) April 21, 2023



« Ne surfez pas juste sur la vague de façon opportuniste »

Les casseroles sont en effet devenues le nouveau moyen de contestation contre la réforme des retraites, officiellement promulguée samedi dernier par le président de la République. C’est l’organisation Attac qui a lancé le mouvement lundi, jour de l’allocution d’Emmanuel Macron. Depuis, les déplacements du chef de l’Etat, en Alsace et dans l’Hérault, ont été rythmés par des concerts de casseroles.

Le clin d’œil de l’enseigne suédoise a amusé de nombreux internautes, qui ont qualifié cette campagne de pub d'« excellente », voire de « grandiose ». D’autres ont en revanche beaucoup moins apprécié. « Ne surfez pas juste sur la vague de façon opportuniste Ikea, reversez une part des bénéfices des casseroles aux caisses de grève », a tweeté un internaute. « Et un chèque aux caisses de grève les opportunistes capitalistes ? », a écrit un autre utilisateur de la plateforme.

«Ce ne sont pas les casseroles qui vont faire avancer la France»



Monsieur le Président, chez @cristelfrance nous fabriquons des casseroles qui font avancer la France !!!



Monsieur le Président, chez @cristelfrance nous fabriquons des casseroles qui font avancer la France !!!

🇫🇷 Entreprise du Patrimoine Vivant, avec des collections inox certifiées Origine France Garantie pic.twitter.com/0gdqbpzzez — CRISTEL (@cristelfrance) April 20, 2023



Ikea n’est pas la seule enseigne à surfer sur le mécontentement des Français. Le fabricant d’ustensiles de cuisine Cristel avait déjà ironisé ce jeudi sur ce nouveau mode de contestation sonore à la réforme des retraites. Avec un brin d’humour, la marque avait répondu au président de la République qui avait déclaré mercredi, lors de son déplacement dans le Bas-Rhin, que « ce n’est pas les casseroles qui feront avancer la France ». « Monsieur le Président, chez Cristel nous fabriquons des casseroles qui font avancer la France !!! », avait alors répondu dans un tweet le fabricant d’ustensiles Cristel.