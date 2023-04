« Scramble ! » (« Battez-vous »)… Des écussons patriotiques montrant un ours noir de Taïwan, décochant un coup de poing en pleine figure à Winnie l'ourson, cartonnent sur les réseaux sociaux. Ils sont vus par les internautes comme un trait d’humour et un symbole de résistance face à la Chine, qui vient de mener d’importantes manœuvres militaires autour de l’île, et qui considère Taïwan comme une partie de son territoire.

Ces derniers jours, plusieurs pilotes de l’armée de l’air taïwanaise ont arboré sur leur uniforme l’insigne thermocollant en signe de défiance à l’égard du dirigeant chinois, Xi Jinping, souvent raillé pour sa ressemblance physique, selon certains, avec le célèbre personnage de dessin animé, amateur de miel.

Air Force patch shows Taiwan black bear punching Winnie the Pooh https://t.co/nRjUZoojOB pic.twitter.com/Qe4cL6DcjM — Taiwan News (@TaiwanNews886) April 10, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« C’est la chose la plus joyeuse de ces derniers jours »

« C’est incroyable. C’est la chose la plus joyeuse de ces derniers jours », s’exclame l’internaute Mark Sasha Liang sur Facebook. « Portez ceci pour passer la douane chinoise », ironise Chen Kai-chu, un autre utilisateur.

Une des images diffusées par le ministère taïwanais de la Défense lors des exercices pour montrer l’état de préparation de son armée a attiré l’attention des internautes. Un pilote y figure, inspectant un avion de chasse et arborant sur la manche de sa veste un écusson où un ours noir de Formose assène un coup de poing à Winnie l'ourson, le drapeau de Taïwan dans son autre patte.

Deux des insignes font figurer le mot « Scramble ! » (« Battez-vous ») au bas, l’un d’entre eux affirmant « Combattez pour la liberté ». Un troisième écusson dessiné en 2022 montre un pilote militaire taïwanais frappant un panda, un symbole national en Chine. Il a été produit à l’occasion de manœuvres militaires similaires conduites en août dernier par la Chine après la visite à Taipei de la présidente américaine de la Chambre américaine des représentants d’alors, Nancy Pelosi.

Les écussons commercialisés 200 dollars taïwanais

Des Taïwanais se sont empressés d’acheter les écussons à l’effigie de Winnie l'ourson, commercialisés pour 200 dollars taïwanais (6 euros) par l’entreprise Wings Fan Goods, établie à Taoyuan (nord), où ils sont désormais en rupture de stock.

Un utilisateur de Facebook vendant les écussons, qui a demandé à être identifié sous le nom de Wizardgeo, a rapporté avoir reçu quelque 1.000 commandes depuis que l’image est devenue virale le week-end dernier. La plupart des demandes proviennent de Taïwan mais d’autres émanent de la Chine continentale et de Hong Kong, a-t-il expliqué.