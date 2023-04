« Bonjour, je m’appelle Luis et aujourd’hui je suis à Paris pour tester le top 5 des meilleurs croissants. Nous allons voir lequel est le meilleur », lance le youtubeur, en plein cœur d’une manifestation parisienne contre la réforme de l’âge de départ à la retraite à 64 ans. Originaire de Bologne, en Italie, ce vidéaste de 25 ans multiplie les formats originaux et bourrés de second degré. C’est sur Paris qu’il a jeté son dévolu pour sa dernière vidéo, dans laquelle il met en scène la rencontre entre deux clichés français : les croissants et les manifestations.

Avec pour but de classer les meilleurs croissants selon une dégustation face caméra, le youtubeur au 1,67 million d’abonnés enchaîne les boulangeries. Tour à tour, il en ressort un croissant à la main. Goût, texture, visuel, décoration de la boulangerie ou encore situation géographique, Luis délivre ses commentaires bourrés de second degré.

CRS, feux et second degré

« Celui-ci est le plus rempli d’air. Dès que tu le touches, il devient plat », estime-t-il avant de déguster un croissant sorti du four de la boulangerie Carton, à deux pas de la Gare du Nord, dans le 10e arrondissement en Paris. « Mais le quartier n’est pas le meilleur. Je veux dire, il y a un Subway, un Pub, un Popeyes Chicken, une gare… Et d’habitude, en Europe quand il y a une gare et un McDonald’s, il n’y a pas de bonnes personnes. C’est compliqué de trouver de la bonne qualité dans un endroit aussi touristique », commente-t-il.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





Mais comme celle de nombreux touristes de passage à Paris, sa dégustation de spécialité française est perturbée par les manifestations très régulières en raison de la mobilisation contre réforme de la retraite dont les opposants défilent régulièrement dans les rues de la capitale. Manifestants masqués, lignes de CRS, feux au milieu des rues ou encore panneaux publicitaires caillassés, les décors autour de Luis sont autant de témoins de la tension qui traverse la France.