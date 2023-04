Ce mardi matin, en allumant Twitter et en voyant le logo, vous vous êtes probablement fait la même réflexion que l’autrice de ce papier : le monde reconnaît enfin que le chien est le meilleur animal du monde. Depuis lundi soir, l’oiseau bleu, le symbole historique de Twitter, a été remplacé par une image de chien, de la race japonaise des Shiba Inu pour être précis.

C'est quoi ca encore. Pourquoi le logo de twitter est devenu le logo de @dogecoin ??? pic.twitter.com/s2p8J3ScdM — Defend Intelligence (@DFintelligence) April 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais malheureusement non, ce moment n’est pas encore arrivé car la raison est tout autre. L’image de ce toutou est en réalité le logo d’une cryptomonnaie bien connue, le Dogecoin, pour laquelle Elon Musk a fait de la publicité sur les réseaux sociaux, au grand dam de ses fondateurs.

Une « escroquerie », selon Musk

Tout commence en 2013. Dogecoin est fondée en réponse à deux phénomènes du Web à l’époque : la multiplication des cryptomonnaies et les montages d’une photo de chien de race Shiba Inu très reprise sur Internet. Mais pendant plusieurs années, le prix de cette monnaie numérique n’a pas évolué d’un centime. Début 2021, Elon Musk commence à multiplier les messages positifs à propos de Dogecoin sur Twitter. Résultat, la cryptomonnaie s’envole à plus de 70 centimes en mai 2021.

Quelques jours plus tard, c’est l’inverse. Dans la célèbre émission Saturday Night Live, le milliardaire qualifie la devise virtuelle d' « escroquerie », faisant chuter le cours de sa valeur. En juin 2022, un des investisseurs de Dogecoin, qui a perdu de l’argent, a déposé une plainte contre Elon Musk. S’estimant lésé par la publicité faite à Dogecoin par le patron de Twitter, il lui a réclamé 258 milliards de dollars. Des allégations rejetées en bloc par le PDG de Twitter.

« Comme promis »

Lundi, dans la soirée, Elon Musk a admis dans un tweet humoristique être à l’origine de ce changement de logo. Ce montage met en scène un chien lors d’un contrôle de police. Sur ses papiers d’identité, on peut voir le logo à l’oiseau bleu, mais l’animal assure à l’agent qu’il s’agit d’une « une vieille photographie ».

pic.twitter.com/wmN5WxUhfQ — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une heure plus tard, le milliardaire a publié un nouveau tweet. Il s’agit d’une capture d’écran d’un échange, en mars 2022, avec un internaute lui suggérant l’idée de racheter Twitter et changer son logo. « Comme promis », a commenté Elon Musk en accompagnement de la publication.

As promised pic.twitter.com/Jc1TnAqxAV — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la petite plaisanterie a fait bondir la valeur de la monnaie numérique. En 24 heures, le cours du Dogecoin est passé de 0,08 dollar à plus de 0,10 dollar, soit une hausse de plus de 20 %.