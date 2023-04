Elle était jusqu’ici symbole de reconnaissance sur Twitter, réservée aux personnalités et organisations, mais à partir de ce samedi 1er avril, la célèbre marque bleue va disparaître de l’ensemble des profils, sauf ceux qui payeront pour s’en prévaloir.

Cette coche bleue, apposée à côté du nom du profil, était pourtant devenue, depuis sa création en 2009, l’une des marques essentielles sur Twitter, courtisée par les comptes qui voulaient être certifiés, permettant à la plateforme de devenir un forum sûr pour les stars, personnalités politiques, organisations et journalistes.

« Twitter Blue est un reçu, une preuve de paiement par l’utilisateur »

Mais Elon Musk, patron de Twitter, et son armée de fans y voient au contraire la marque d’un système à deux vitesses, séparant ce qu’il présente comme les « plébéiens » de Twitter d’une élite privilégiée. Après une première tentative, qui avait incité une nuée de trolls et d’imposteurs à se faire passer parfois pour Elon Musk lui-même, le patron du réseau social compte bien mener cette évolution à bien, envers et contre tout. Reste à savoir combien d’utilisateurs paieront pour garder leur certification.

Plusieurs personnalités ont d’ores et déjà indiqué qu’elles ne paieraient pas pour obtenir Twitter Blue. William Shatner, légende de Star Trek, ou encore le basketteur LeBron James ont fait savoir qu’ils se passeraient de la petite coche bleue, à l’image de très nombreux internautes.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain't paying the 5. 🤷🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) March 31, 2023



« La question est « Acceptez-vous ce chantage » ? », s’interroge Rob Enderle, analyste pour Enderle Group. Pour une marque ou une célébrité, le risque, si elle refuse de payer, est de voir un imposteur le faire pour prétendre être le compte officiel, souligne-t-il. Ceux qui payeront via Twitter Blue ne feront pas l’objet d’une vérification aussi poussée que celle jusqu’ici nécessaire pour y avoir le droit gratuitement, selon un article de blog du groupe. « En résumé, Twitter Blue est un reçu, une preuve de paiement par l’utilisateur », résume Avi Greengart, analyste pour Techsponential.

« Je ne paierai pas, même si ça va me mettre en galère »

La question se pose également pour les médias, qui disposent de la certification réservée aux entreprises mais devront débourser 1.000 dollars (environ 1.140 euros) par mois pour la conserver. Un porte-parole du New York Times a assuré que le quotidien ne payera pas et le fera seulement, au cas par cas « quand un statut vérifié est essentiel au travail », pour ses journalistes. Du côté du Washington Post, on préfère attendre afin de voir les conséquences du changement alors que l’AFP, dans un mail interne à ses journalistes, a expliqué « étudier la situation » et pourra « s’adapter si nécessaire ».

C'est suite au fiasco du programme Blue, que Musk s'est dit qu'il allait faire la même chose (en plus cher) pour les boites ?



C'est suite au fiasco du programme Blue, que Musk s'est dit qu'il allait faire la même chose (en plus cher) pour les boites ?



1140 € / mois pour certifier une société / organisation + 60 € / mois par collaborateur. Je me demande qui va accepter de payer ça 🤔 pic.twitter.com/001qehJs2F — Guillaume HB (@Guillaume_HB) March 31, 2023



Le journaliste de fact-checking Julien Pain a expliqué de son côté, dans un thread, pourquoi il ne paierait pas pour Twitter Blue. « Ça n’est pas un badge de certification. C’est juste la preuve que vous versez de l’argent à Twitter. Et regardez qui s’est jeté sur ce badge depuis sa sortie. Tous les comptes que nous suivons car ils propagent de la désinformation, du trolling ou de la haine. Twitter Blue c’est ça et je ne veux pas en faire partie », détaille le journaliste sur Twitter.

Je ne paierai pas pour Twitter blue. Même si ça va me mettre en galère. Voilà pourquoi. — Julien Pain (@JulienPain) March 31, 2023



Les 10.000 plus gros comptes exemptés ?

Du côté des organisations, le modèle fait aussi grincer des dents. « Au lieu de réformer sa plateforme de manière à favoriser l’accès à l’information fiable, Elon Musk vent en faire un espace à deux vitesses, où seuls ceux qui payent ont voix au chapitre, peu importe qu’ils produisent ou non des informations d’intérêt général », a critiqué le secrétaire général de Reporters sans frontière (RSF), Christophe Deloire.

D’après le New York Times, citant un document interne de Twitter, la direction du réseau social aurait fait marche arrière dans la nuit de vendredi à samedi, exemptant de payer l’abonnement pour 10.000 des plus gros comptes d’entreprises et d’organisations. Parmi elles, les comptes Twitter de la Nasa, de YouTube, de CNN ou encore du New York Times. En plus des 10.000 comptes d’organisations, 500 des plus gros annonceurs de la plateforme seront exemptés. Concernant les autres comptes certifiés qui vont perdre leur certification, Elon Musk avait répondu à la plainte de l’acteur William Shatner en indiquant « qu’il s’agit de traiter tout le monde de la même manière ».