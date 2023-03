Michou change de crémerie. Le vidéaste aux 8,38 millions d’abonnés sur YouTube change de crémerie. Après huit ans sur la célèbre plateforme, Miguel Mattioli de son vrai nom, effectuera tous ses prochains lives sur la plateforme de streaming Twitch, propriété d’Amazon. L’information peut paraître anodine, mais dans le monde des youtubeurs, c’est un véritable séisme.

Tout au long du mois de mars, le jeune homme de 21 ans a posté plusieurs vidéos énigmatiques sur les réseaux sociaux, laissant deviner son projet, avant de lever le voile sur son secret, mercredi soir.

ANNONCE 📣 pic.twitter.com/M5eniT1KDF — Michou (@Michoucroute_) March 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Plus d’un million d’abonnés sur Twitch

Et il a fallu attendre moins de 24 heures pour voir le résultat. Pour son premier stream, jeudi soir, Michou a organisé une émission spéciale « avec différents invités » pendant près de trois heures : son fidèle acolyte Inoxtag (6,12 millions d’abonnés sur YouTube) - qui doit bientôt se lancer dans l’ascension de l’Everest –, Amine (2 millions de followers sur Twitch), Theodort (2,51 millions d’abonnés sur YouTube) mais aussi le comédien Kyan Khojandi. Et le vidéaste a emmené une partie de sa communauté sur Twitch. Avant même son premier stream, sa chaîne comptait déjà plus de 1,1 million d’abonnés.

Milles merci pour cet accueil de fou sur Twitch 🙏🏼💜

Encore merci à tout les invités qui se sont déplacés pour venir, toute l’équipe qui a bossé dans l’ombre et mention spécial pour le cast de Doigby qui était encore une fois légendaire 🔥

J’ai passé une soirée inoubliable ❤️ — Michou (@Michoucroute_) March 30, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Michou n’a pas donné d’explications pour le moment, mais de nombreuses voix se sont récemment élevées chez les vidéastes contre YouTube. Dénonçant une surenchère, une pression des chiffres et un rythme de plus en plus impossible à tenir, plusieurs d’entre eux ont pris leurs distances avec la plateforme, comme Squeezie ou Mc Fly & Carlito.

La star de 21 ans devrait néanmoins continuer à publier ses vidéos montées sur YouTube, où il est présent depuis 2015. Défis, voyages, jeux vidéo ou encore clips… Michou est devenu l’un des vidéastes français les plus connus de sa génération. Et en quelques années, celui qui a commencé en jouant au célèbre jeu Fortnite s’est forgé l’une des plus grosses communautés sur la plateforme. Sa vidéo la plus vue, le clip de sa chanson Fier a été visionné plus de 58 millions de fois.