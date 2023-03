« Les formes contre la réforme. » Ce qui aurait pu rester un slogan parmi tant d’autres contre la réforme des retraites, circonscrit à l’audience des influenceuses Polska et Tootatis, prend une tout autre tournure depuis vendredi. Dans l’émission Quotidien, le chroniqueur Nicolas Fresco a lancé ce soir-là sa chronique avec une vidéo tournée par Polska, dans laquelle elle annonce qu’elle et son amie vont manifester, précisant être « pour la France et contre la réforme ». Les deux femmes sont « célèbres pour avoir été recalées en raison de leur décolleté plus profond que le trou de la Sécu », a précisé Nicolas Fresco, avant d’égratigner leur slogan « les formes contre la réforme » et leur attitude pendant la manifestation.

La séquence, postée par Quotidien sur Twitter, enflamme depuis le réseau social. « Full misogynie comme d’hab », dénonce la YouTubeuse et journaliste Marine Périn. « A 19 et 22 ans, Polska et Tootatis s’engagent publiquement contre la réforme des retraites. Pour en parler, @Qofficiel choisit le ricanement misogyne et classiste », lance Rokhaya Diallo. De nombreux internautes dénoncent également depuis une séquence « digne de TPMP ».

« Vous vous êtes arrêtés à des faux ongles et un décolleté »

Une partie de la classe politique s’empare du sujet, parmi elle la députée LFI Nadège Abomangoli, dénonçant une « insupportable bourgeoisie de plateau télé avec leur habituelle arrogance sexiste et classiste ». Des réactions qu’a saluées Polska, qui a réagi ce samedi à la séquence. « Toi, Yann Barthès, à 48 ans, tu trouves encore normal qu’en 2023, on puisse toujours faire des chroniques, devant des centaines de milliers de personnes, hyper sexistes et hyper misogynes ? », lance-t-elle. « Au lieu de parler de l’acte en lui-même, vous vous êtes arrêtés à des faux ongles et un décolleté », regrette l’influenceuse dans un tweet.





« Je m’adresse à toi Yann Barthès car je connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras » 😂 🎯

« Je m'adresse à toi Yann Barthès car je connais pas le nom de ton chroniqueur aux cheveux gras » 😂 🎯

Merci @Nikaa_Dww pic.twitter.com/Ceq8ZuGTEe — Marie Peltier 🔜🐘 (@Marie_Peltier) March 26, 2023







« Chacun manifeste comme il veut », dit-elle encore à propos du choix de son slogan, parfaitement consciente de son rôle d’influenceuse pour appeler les jeunes à motiver. En fin de vidéo, Polska annonce d’ailleurs retourner en manifestation, mais cette fois-ci « en col roulé » puisqu'« on ne peut pas manifester dans la tenue qu’on veut sans se prendre de remarque misogyne ».