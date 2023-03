« Je m’amuse comme un fou, ça rompt ma monotonie de retraité ». Depuis qu’il a lancé son compte TikTok, Claude « revit ». A 91 ans, ce senior tourne chaque semaine des vidéos humoristiques avec Josette, son épouse de 87 ans - le tout supervisé par Valérian, son petit-fils de 27 ans. Recette de crêpes les yeux bandés, chorégraphie à la mode, « prank » entre les deux époux, vocabulaire de « djeun’s », tests de jeux vidéo et même partenariats avec des marques… Le trio familial - qui reprend les codes des jeunes tiktokeurs d’aujourd’hui - fait carton plein avec son 1,4 million d’abonnés.

Et comme souvent pour les vidéos mettant en scène des personnes âgées, c’est Valérian, le petit-fils du couple d’Essonniens, qui a eu l’idée de ce compte, baptisé@valeriandh. « Dans la famille, on a toujours eu une caméra à la main. On fait des vidéos en famille depuis que je suis tout petit, on les envoyait à notre famille ou à nos amis », explique le jeune homme. C’est « par hasard » qu’il télécharge TikTok à l’été 2020 et y poste quelques-unes des vidéos. « Et là, ça a cartonné », explique Valérian, qui a quitté son boulot depuis pour s’occuper du compte à plein temps, avant de lancer sa propre agence spécialisée dans les réseaux sociaux.

« J’adore être avec eux »

Résultat, le compte du trio familial compte désormais près de 400 vidéos, qui cumulent chacune de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs millions de vues. « La première année, c’était incroyable, on a gagné un million de followers, les chiffres augmentaient tous les jours », raconte Valérian. Si la petite famille se réjouit de cette audience, c’est loin d’être leur objectif premier : « C’est d’abord et surtout un amusement, ça nous permet d’être ensemble, de partager quelque chose », explique Claude. Un plaisir partagé également par Valérian, qui « adore être avec eux » : « On passe beaucoup de temps tous les trois. En trois ans, on a fait des choses incroyables ensemble », surenchérit-il.

C’est sans aucun doute cette complicité dans la vie comme à l’écran qui plaît à leur communauté, selon Claude : « On leur apporte du sourire, de la joie, un petit moment de bonheur. Ça me rend heureux de faire plaisir ». Et si ça marche aussi bien, c’est aussi parce que les gens s’identifient à leurs propres grands-parents, ajoute Valérian : « Il y a des gens qui nous écrivent, qui se mentionnent en commentaire entre frères et sœurs, ou entre cousins, qui nous disent qu’ils reconnaissent leurs grands-parents dans telle ou telle vidéo ou qu’ils aimeraient bien essayer tel défi en famille », poursuit le trentenaire.





Scénario, tournage, montage… Si Valérian est aux commandes de A à Z du compte TikTok, son grand-parent est loin d’être passif : « Quand j’ai une idée, j’écris une petite trame et je l’envoie à Valérian pour approbation », explique Claude. Mais le petit-fils doit parfois réfréner l’enthousiasme débordant de son grand-père : « Certaines idées ne sont pas faisables techniquement et d’autres ne fonctionneraient pas sur TikTok, je dois faire le tri ». Un fonctionnement qui convient totalement à Claude : « Valérian, c’est le boss et nous, on est les deux acteurs », dit-il en rigolant.

@valeriandh c'est le grand-père à qui ça encore ? 🐄

Recettes, astuces et vidéos sarcastiques

Mais il n’y a pas que Claude et Josette qui cassent les Internets. D’autres seniors ont eux aussi tiré leur épingle du jeu, se forgeant une vaste communauté. A l’image d’Andrée, 84 ans, alias Mamie TikTok, qui elle aussi devenue une star de la plateforme. Sa colocation avec son petit-fils Mathieu, documentée sur leur compte@mamie_et_math, est suivie par deux millions d’abonnés. Entre recettes culinaires, vidéos humoristiques et scènes du quotidien, leurs vidéos récoltent des centaines de milliers de vues.

Sur leur compte@mamie.antoine, Antoine et Mamie Zizette, 80 ans, eux, totalisent un million de followers. « Comment nettoyer les joints de votre douche », « comment éplucher un oignon sans pleurer », « soulager une piqûre de moustique »… Plusieurs fois par mois, l’octogénaire dévoile ses « astuces et recettes de grand-mère ».

@mamie.antoine Une bonne astuce à connaître pour ne plus pleurer en épluchant les oignons 👵🏻✨ | Abonne-toi pour plus de conseils #tiktokacademie #astuce #conseil

Dans un autre registre, Syrine et sa sœur ont créé le compte TikTok@pepe_moujo, dans lequel elles partagent des vidéos drôles et émouvantes de leur grand-père de 93 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer.





De l’autre côté de l’Atlantique, l’Américaine Lillian Droniak, 92 ans, ne compte pas moins de 8,6 millions de fans, un chiffre comparable à certaines influenceuses beauté. Sur son compte@grandma_droniak, ses vidéos sarcastiques font à chaque fois plusieurs dizaines de millions de vues. L’une d’entre elles, où elle se maquille pour rendre l’enterrement de son ex-mari, a même été visionnée près de 59 millions de fois.

@grandma_droniak Replying to @ayanaiscoolerthanyou grwm 4 my ex's funeral. rip bruce i hope you like my outfit and that lipstick was for you

Des « silver influenceurs » qui défient les stéréotypes

Ces créateurs de contenus seniors - entre 60 et 90 ans - ont un nom : les « silver influenceurs ». Selon une étude menée par le docteur Reuben Ng pour la revue The Gerontologist, cette nouvelle catégorie d’influenceurs crée majoritairement du contenu autour de trois thèmes principaux : « défier les stéréotypes liés à l’âge », « faire la lumière sur les vulnérabilités » et « dénoncer l’âgisme ».

« Le but premier reste l’amusement, mais si ça marche, effectivement après on peut se dire qu’on combat les clichés et l’âgisme », reconnaît Valérian. Et pour le petit-fils de Claude, il s’agit aussi de montrer que les réseaux sociaux n’appartiennent pas seulement à la jeune génération : « A 91 ans, on est capables de comprendre les codes de la société d’aujourd’hui si quelqu’un prend le temps de nous expliquer. TikTok n’appartient pas forcément qu’aux jeunes ».

Et ce vieillissement des utilisateurs est bien visible. Selon des données publiées récemment par Statista, en 2022, 51 % des personnes âgées entre 60 et 69 ans étaient présentes sur au moins un réseau social, et 27 % pour les 70 ans et plus. De quoi tordre le bras à l’idée selon laquelle les personnes âgées se désintéressent de la technologie ou sont des utilisateurs passifs des réseaux sociaux.