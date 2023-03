A chacun sa technique pour protester contre la réforme des retraites. Si certains descendent dans la rue, d’autres lancent des challenges sur les réseaux sociaux. C’est le cas d’un utilisateur de Twitter, qui officie sous le pseudo « Mlz13 ». « Si ce tweet atteint 50 likes, j’envoie 27k faux abonnés a Borne pour qu’elle ai exactement 49,3k abonnés », a-t-il posté dimanche 19 mars.

Si ce tweet atteint 50likes, j’envoie 27k faux abonnés a Borne pour qu’elle ai exactement 49.3k abonnés..



🏴‍☠️ pic.twitter.com/CJvkavlUXC — mlz13 🇲🇽 (@EstChauve) March 19, 2023



Vous l’aurez deviné, l’idée était de faire grimper sur le compte Instagram de la Première ministre, Elisabeth Borne, le nombre d’abonnés à « 49.300 », en référence au 49.3, un article de la Constitution, qui permet de faire adopter un projet de loi sans vote. Le 16 mars dernier, le gouvernement a fait le choix de l’utiliser pour faire passer sa réforme des retraites. Mais le passage en force de ce texte de loi, très contesté, a été largement critiqué.

Explosion des compteurs

Et il n’aura pas fallu longtemps pour que les internautes se prennent au jeu de « Mlz13 ». Son tweet a rapidement dépassé les « 50 likes » escomptés. Ce mercredi matin, il en compte même plus de 38.000. Le twittos a atteint son objectif quatre heures après son premier tweet. Dans un second post, il a félicité Elisabeth Borne pour ses 49.300 abonnés, l’accompagnant d’une capture d’écran comme preuve.

Félicitations pour vos 49.3k abonnés @Elisabeth_Borne ❤️ https://t.co/WFsujJN2c3 pic.twitter.com/CLEidA7U4T — mlz13 🇲🇽 (@EstChauve) March 19, 2023



La réaction de la Première ministre - et sans aucun doute de ses équipes de communication - ne s’est pas fait attendre. Son compte Instagram a été désactivé brièvement vers 22 heures, a rapporté le photojournaliste Louis Witter sur Twitter. Le compte d’Elisabeth Borne a été réactivé quelques minutes plus tard, affichant 49.200 abonnés, avant de repasser la barre des 49.300 abonnés, selon les captures d’écrans de notre confrère.

Elle a réactivé son compte qui il y a quelques secondes affichait 49,2K abonnés.



Et nous revoilà à 49,3K abonnés. pic.twitter.com/lW0FjLAuze — Louis Witter (@LouisWitter) March 19, 2023



Finalement, le compte de la cheffe du gouvernement a été passé en privé. En d’autres termes, ça signifie que les nouveaux abonnés doivent être approuvés un à un par le détenteur du compte. Et selon Louis Witter, c’est un travail titanesque pour l’équipe de communication qui doit probablement s’en charger : « On passe à 49.1K abonnés ça veut dire que la team communication de Matignon est en train de virer, à la main, des centaines d’abonnés ».

Bientôt de nouvelles victimes ?

Ce petit challenge a visiblement plu aux utilisateurs. Sur Twitter, certains même ont demandé à « Mlz13 » de faire de même avec d’autres personnalités politiques. « Vous me demandez d’envoyer des faux abos à trop de gens. Je vais ouvrir un paypal si ça continue », a-t-il écrit. « Moi je suis chaud d’envoyer 20 balles pour faire la même à [Oliver] dussop et Mme la présidente de l’AN [Yaël Braun-Pivet] hein », a proposé un internaute. « T’es un génie, faudrait faire ça avec tous les ministres », a ajouté un autre.

Moi je suis chaud d'envoyer 20 balles pour faire la même à dussop et Mme la présidente de l'AN hein — Ton ami écolo (@tonamiecolo) March 20, 2023



Tes un génie faudrait faire ça avec tous les ministres 🤩 — Le Brethon (@lebreton_du_sud) March 20, 2023



Aussitôt dit, aussitôt fait. Sa deuxième victime n’est autre qu’Olivier Dussopt, le ministre du Travail - un nouveau signal contre la réforme des retraites. Pour « 100 likes », le twittos a promis de faire grimper le nombre d’abonnés du ministre à 49.300. Là encore, il n’a pas fallu longtemps pour dépasser ce chiffre. Moins de deux heures après, c’était chose faite. Ce mercredi matin, le tweet totalise 15.700 likes.

Félicitations Olivier, quel beau symbole 😹🫵🏻 pic.twitter.com/ZY4Ybb32Sg — mlz13 🇲🇽 (@EstChauve) March 20, 2023



Mais comment « Mlz13 » a-t-il fait ? S’il est interdit en théorie d’acheter des abonnés sur Instagram, dans la pratique, de nombreux sites permettent de la faire. Quelques heures après son premier tweet sur Elisabeth Borne, « Mlz13 » a publié un nouveau post montrant l’achat de 37.000 abonnés pour le compte de la Première ministre qui affichait alors 12.300 abonnés à ce moment-là.

Ça arrive ❤️ https://t.co/WFsujJN2c3 pic.twitter.com/GjmQpfLUxC — mlz13 🇲🇽 (@EstChauve) March 19, 2023



Mais la petite boutade n’est pas vraiment au goût de la Première ministre et de ses équipes, qui ont dénoncé « un raid avec beaucoup de faux comptes » et « une volonté de désinformation derrière cet acte malveillant », selon nos confrères du Parisien.