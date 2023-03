C’est ce lundi que le coup d’envoi de l’édition 2023 du baccalauréat a été donné. Les élèves de Terminale planchent depuis cet après-midi sur les épreuves écrites de spécialités qui compteront pour un tiers des résultats. Et comme chaque année, les élèves s’en sont donnés à cœur sur les réseaux sociaux, donnant lieu à des tweets hilarants.

Aujourd'hui c'est le grand jour mes frères #Bac2023 pic.twitter.com/qmobtha9Xu — ❕YNAN❕ (@lilanthony251) March 20, 2023



Et l’une des spécificités de cette édition 2023, c’est qu’il s’agit de la première année où les épreuves de spécialités se tiennent en mars. Ces épreuves, nées de la réforme du baccalauréat de 2019, ont débuté ce lundi après-midi et se poursuivront mardi et mercredi. Car si elles existent depuis quatre ans, elles n’avaient jamais eu lieu aussi tôt dans l’année, notamment en raison de l’épidémie de coronavirus et des confinements.

Les 2005 on est vraiment des rats de laboratoire comment on peut passer le bac en mars wsh — 𝗖𝗼𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝗸𝗶𝗯𝗮𝗿𝗮🦇 (@AtsushiCoralie) March 6, 2023



Jusqu’à mercredi, les 536.000 candidats vont donc plancher sur deux matières « majeures » qu’ils ont choisies, parmi 12 spécialités, comme celle d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP).

Moi qui va simuler un malaise pendant l'épreuve d'hggsp #Bac2023 pic.twitter.com/tRvcXs5xFi — ❕YNAN❕ (@lilanthony251) March 19, 2023



Ou encore celles de mathématiques ou de physique chimie.

Quand jvais être devant ma copie de physique chimie #Bac2023 pic.twitter.com/SBELysAAZP — Emre (@Emre_Atm54) March 16, 2023



Ceux qui ont pris spe math physique ils vont être comme ça devant les sujets #Bac2023 pic.twitter.com/0rIN6c1EvI — Ayay Bk (@AyayBk1) March 14, 2023



Il y a évidemment les traditionnelles sciences économiques et sociales (SES).

Les gens qui vont prendre disserte sur le chômage #Bac2023 pic.twitter.com/77DGzYAVyM — thom_ (@Thmo_KH) March 14, 2023



Quand je vais confondre Karl Marx et Max Weber au bac de SES #Bac2023 pic.twitter.com/mFBfxKyTT9 — 🇩🇿🇵🇸 (@bm_zup) March 19, 2023



Pour les plus bilingues des élèves, il était possible de prendre la spécialité « Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCR) », comprenant - au choix - l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou l’italien.

Les mecs qui ont pris anglais à l'oral du bac #Bac2023 pic.twitter.com/w2hIuoaqwN — M_srvs (@MathisSrvs) March 20, 2023



Comme chaque année, on peut scinder les élèves en trois : ceux qui ont révisé, ceux qui n’ont rien fait, et ceux qui misent sur leur talent.

Moi quand j'aurais raté mon bac de SES mais que j'aurais dit « selon l'Insee » dans ma copie. #BAC2023 pic.twitter.com/Ew7RxrSNNN — yanis mf (@yaaniis_mf) March 20, 2023



Ma mère quand elle va me demander pourquoi je suis rentré 1h après le début de l'épreuve #Bac2023 pic.twitter.com/1mA79IruEE — trois2qi (@trois2qi) March 20, 2023



moi quand j'ouvre un cahier pour réviser le bac pic.twitter.com/h5Uu0QQbnN — lizi ☆ (@95yoon_) March 1, 2023



moi au #Bac2023 sachant que j'ai toujours pas révisé pic.twitter.com/Qc5ijoCc5H — ميساء 🇲🇦 (@sunayeojin) March 14, 2023



quand je vais rater mes épreuves mais qu'au moins ça sera fini #Bac2023 pic.twitter.com/NMlcLJ9yXK — s (@yssnnl) March 18, 2023



Moi devant ma copie quand j'vais réaliser que c'est le vrai bac et non le jeu baccalauréat avec les villes, sport à trouver #Bac2023 pic.twitter.com/Ak4YIp1fPm — 𝑚𝑟𝑐𝑙𝑙𝑒 💕 (@maarclle) March 19, 2023



#Bac2023 dans quelques jours voici un résumé de mes révisons : pic.twitter.com/85gtMg27pn — Teo (@Teobod01) March 14, 2023



Peu importe leur catégorie, les élèves de Terminale attendent avec impatience la fin de ces trois jours d’épreuves.

Mardi 18h après les épreuves de spé #Bac2023 pic.twitter.com/c1fLBEBJqh — chrisctrx (@ChristianCoatr7) March 20, 2023



le 21 à 18h #Bac2023 pic.twitter.com/R7RTldi1tA — . (@4b2t_) March 15, 2023



mardi à 18h quand on sera tous en vacances #Bac2023 pic.twitter.com/AoLKRD8zKw — Alexcito_ (@Alexandre_9423) March 19, 2023



On se donne rendez-vous en juin pour la suite du baccalauréat, avec l’épreuve de philosophie et le grand oral.