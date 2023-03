Vous avez tous probablement déjà vu passer une vidéo sur les réseaux sociaux vantant les mérites d’un rouge à lèvres, d’un shampoing ou d’un thé amincissant. Mais dernièrement, vous avez peut-être aussi vu des créateurs de contenus déconseiller tel ou tel produit. Cette pratique a un nom : le « deinfluencing » - ou la « désinfluence » en français. C’est même l’une des tendances numéro un ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, et tout particulièrement sur TikTok où le hashtag #deinfluencing, apparu début 2023, cumule à ce jour plus de 310 millions de vues. « C’est une pratique qui consiste à dire pour un influenceur : "N’achetez pas ça". C’est un conseil de non-achat ou non-utilisation d’un produit ou d’un service », définit Guillaume Doki-Thonon, co-fondateur et CEO de Reech, entreprise experte du marketing d’influence.

La cible de ces « désinfluenceurs » ? La surconsommation et les techniques de dropshipping des « influvoleurs », cibles des critiques depuis plusieurs mois. « Ça vient répondre à un ras-le-bol des gens, de la surconsommation, des partenariats toujours plus nombreux chez les influenceurs. Cette tendance à l’anticonsumérisme est de plus en plus forte », explique Lydia Menez, cheffe du service TikTok chez Loopsider. Sans grande surprise, c’est d’abord l’univers de la beauté qui est visé par cette tendance de « désinfluence », avec 55 % des publications sur le maquillage, la coiffure ou les soins de la peau. Vient ensuite l’industrie de la mode, avec 12 % des posts, selon une étude de Visibrain, une plateforme de veille des réseaux sociaux.

Une tendance dans l’air du temps

Et si cette tendance marche aussi bien sur les réseaux sociaux, c’est qu’elle s’inscrit dans l’air du temps, selon Guillaume Benech, fondateur d’Odace, une agence spécialiste des réseaux sociaux, faisant référence aux différentes polémiques qui ont touché le secteur ces derniers mois : « Il y a une volonté de certains de se différencier des influenceurs et de l’image négative du secteur, portée par les récentes affaires, notamment autour de Magali Berdah. Ils ne veulent plus être influenceurs, mais créateurs de contenu ».

Cette tendance, elle répond aussi aux attentes des consommateurs. « La majorité d’entre eux pense qu’il faut faire évoluer le modèle de l’influencing », explique Guillaume Doki-Thonon. Selon une étude de Reech, parmi les combats prioritaires à mener pour une influence plus éthique, plus de la moitié estime qu’il faut bannir les arnaques (68 %), 51 % pensent qu’il ne faut pas présenter de corps retouchés ou idéalisés, assurer la transparence des partenariats (48 %), et à égalité, ne pas représenter de modes de vie artificiels et promouvoir une consommation plus responsable et limiter la surconsommation (47 %).

Mais chez ces désinfluenceurs, l’enfer est-il vraiment pavé de bonnes intentions ? Pour Guillaume Doki-Thonon, cette tendance est loin d’être totalement désintéressée : « Quand une tendance monte sur TikTok, l’algorithme fait qu’il faut surfer dessus, ça rapporte énormément de vues et ça permet une grande visibilité. Les influenceurs ne s’engagent pas vraiment dans le changement des habitudes de consommation, mais ils surfent dessus ». Lydia Menez, elle, est bien plus catégorique : « C’est uniquement opportuniste comme trend ».

« Le greenwashing de l’influencing »

Car s’ils déconseillent un produit un jour, c’est souvent pour conseiller un concurrent le lendemain, déplore la journaliste spécialiste de TikTok : « Ce n’est pas vraiment une démarche qui incite à la décroissance. Ils se positionnent comme des gens responsables et écolos, mais c’est juste une posture ». D’autant que pour elle, ces désinfluenceurs tirent nettement à leur avantage de cette nouvelle tendance : « C’est un peu le greenwashing de l’influencing. En déconseillant un produit, ils donnent l’image de quelqu’un qui ne recommande pas n’importe quoi, qui est honnête, une personne de confiance. Ça légitime leur position d’influenceur, ça leur apporte la confiance des gens. C’est tout bénéf' pour eux ».

S’il reconnaît que « désinfluencer un produit revient à influencer un autre », Guillaume Doki-Thonon estime qu’on ne peut pas reprocher aux influenceurs cette pratique : « On a critiqué les influenceurs qui faisaient de la publicité pour tout et n’importe quoi ou la promotion d’un produit qu’il n’avait jamais testé. On leur a demandé de choisir. Aujourd’hui, on ne peut pas leur dire qu’ils sont hypocrites quand il se positionne sur un produit », regrette-t-il.

Mais la plupart de ces « désinfluenceurs » ne suivent pas du tout « une ligne anticapitaliste ou écologiste », poursuit Lydia Menez. « C’est davantage une question d’argent. Ils veulent faire économiser à leurs abonnés de l’argent qui pourrait être mal dépensé », explique-t-elle. « Certains ont ce discours depuis le début, mais la grande majorité surfe sur la tendance. Ceux qui font la promotion de ces produits depuis des années et qui, d’un coup, se mettent à utiliser le hashtag #desinfluence, forcément ça interroge », complète Guillaume Benech.

@alyssastephanie I love deinfluencing ❤️ #deinfluencing #deinfluencergang #cultproduct ♬ original sound - Alyssa ✨

Un outil marketing

Cette tendance peut-elle tuer « l’influencing » ? A cette question, les avis sont partagés. Pour Guillaume Benech, les dernières polémiques ont déjà porté un coup dur au milieu de l’influence : « Pendant des années, ces influenceurs avaient un réel impact sur les marques et les ventes. Mais avec les dernières affaires, ils se sont retrouvés dans le viseur. Ils ont déjà modifié leurs pratiques pour être plus transparent ».

Pour Guillaume Doki-Thonon, c’est davantage chez le public que cette tendance pourrait avoir un impact : « Ça ne fera pas disparaître cette industrie, mais les abonnés, eux, peuvent décider de ne plus suivre tel ou tel influenceur, qui va perdre des followers ». Lydia Menez, elle, estime que la tendance n’aura quasiment aucun impact sur le système : « Ça peut s’inscrire sur la durée, mais ça restera ponctuel. Ça ne fera pas disparaître l’influence ».

Et pour cause, la pratique du « désinfluencing » existe en réalité depuis longtemps, rappelle la journaliste. « C’est le mot qui est nouveau, mais avant, il y avait des vidéos de ce genre sur YouTube, où on déconseillait les lisseurs Babyliss par exemple », explique Lydia Menez. Mais qu’est-ce qui change alors ? « Maintenant, c’est un outil marketing, un argument de vente », estime la journaliste.