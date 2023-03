Après s’être lancé le défi de survivre seul pendant une semaine sur une île déserte (une vidéo qui cumule 15 millions de vues), puis de passer 24 heures en haute montagne (3 millions de vues), c’est dans un projet d’une tout autre dimension que se lance Inoxtag, la star de YouTube aux 6 millions d’abonnés. Dans une vidéo publiée fin février, le jeune homme de 21 ans, spécialiste des défis toujours plus incroyables, a annoncé son intention de gravir l’Everest en 2024. « Aujourd’hui, même si j’adore ma vie avec Internet, j’ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps », a-t-il justifié.

Si certains fans se sont réjouis de cette nouvelle, encourageant le youtubeur, d’autres se sont inquiétés de ce projet. Et il y a de quoi. Car l’Everest, aka le plus haut sommet du monde, c’est plus de 8.800 mètres à gravir. Et chaque année, entre les risques d’avalanche, le manque d’oxygène, le froid et les blessures, plusieurs alpinistes - parfois même professionnels - y laissent leurs vies. Si certains se préparent toute leur vie à cet exercice physique hors-norme, Inoxtag, lui - Inès Benazzouz, de son vrai nom –, ne se laisse qu’un an de préparation.

ahah le mont Everest alors que t’as des alpinistes pro qui s’entraînent toute leur vie pour y arriver mais qui échouent et y en a qui pensent qu’il va atteindre le sommet? — Paul Miller (@MygosL) February 25, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Pour ce défi, ma vie va devoir changer cette année. Je vais devoir m’entraîner sans relâche pour pouvoir atteindre mon objectif. J’ai un planning précis tout au long de l’année à tenir, avec plus de 10 sommets à gravir, afin d’obtenir le droit de monter l’Everest. Beaucoup d’entre vous se posent des questions, s’inquiètent ou d’autres disent que c’est impossible. Ce sera difficile oui, et toute une équipe sera là pour m’encadrer sur ma préparation pour être en sécurité en montagne, pour moi et pour les autres », a-t-il tenté de rassurer.

Surenchère chez les youtubeurs

Si ce « projet d’une vie », comme le dit Inoxtag dans sa vidéo, a suscité de nombreuses réactions, c’est aussi parce qu’il signe le paroxysme d’une tendance qui existe depuis plusieurs années sur YouTube : celle du « toujours plus ». A l’image du Grand Prix Explorer, organisé par Squeezie, le streamer le plus suivi de France avec 17 millions d’abonnés. En octobre dernier, vingt-deux stars du Web se sont affrontées au volant de vraies voitures de Formule 4 sur le célèbre circuit Bugatti du Mans. Un évènement hors normes qui s’est tenu dans des conditions réelles : vrai tracé, mécaniciens, ingénieurs ou encore juges.

Mais à conditions réelles, risques réels. On ne vous apprendra probablement rien en vous disant que la discipline, tout comme l’alpinisme, est extrêmement dangereuse. Pour minimiser les risques, chacun des participants a suivi plusieurs jours d’entraînement intensif au circuit, des cours de pilotage et une formation assurée par la Fédération Française du Sport Automobile. Lors de la course, l’un des pilotes, le youtubeur Joyca a heurté le bord de la piste après un virage, détruisant une partie de sa voiture. Un autre accident est survenu quelques heures plus tard, lorsque deux véhicules sont entrés en collision. Plus de peur que de mal, mais une petite piqûre de rappel sur les risques de ce sport.

Mais pourquoi les Squeezie, Inoxtag et autres youtubeurs cherchent-ils à en faire « toujours plus » ? Tout simplement parce que dans le milieu de la création de contenu, la compétition fait rage, estime Caroline Mignaux, créatrice du podcast Marketing Square : « Il y a une surenchère. Ça ne suffit plus d’allumer sa webcam pour faire de l’audience, il faut se diversifier, faire du spectaculaire, chercher de l’extraordinaire. »

Les défis, l’ADN des réseaux sociaux

Il faut dire qu’en une décennie, le nombre de créateurs de contenus a littéralement explosé, obligeant les vidéastes à rivaliser d’imagination - ou de prise de risques, au choix. « Avant, on connaissait à peu près tous les youtubeurs. Aujourd’hui, ils sont énormément, on en découvre tous les jours. Les audiences sont tellement vastes qu’il y a énormément de demandes, donc forcément, il y a énormément d’offres. Il faut être visible dans tout ça. Pour être visible, il faut faire du sensationnel, se démarquer », décrypte Jonathan Condessa, planificateur stratégique au sein de l’agence Otta. D’autant que la rémunération n’est plus la même qu’aux débuts de YouTube, ajoute le spécialiste : « Avant, c’était davantage la publicité qui rapportait. Désormais, ce sont les marques. Mais elles exigent du contenu inédit pour se démarquer et faire des vues. C’est un cercle. »

Pourtant, cette course aux défis est loin d’étonner Caroline Mignaux, car elle n’est pas nouvelle. « Les réseaux sociaux sont basés nativement sur les défis. C’est le cas pour toutes les plateformes et ça existe depuis longtemps, notamment sur Facebook avant. Les défis, c’est porteur de viralité ». Et en plus de la concurrence sur YouTube, les vidéastes doivent rivaliser avec ceux de TikTok. Et l’une des tendances de TikTok - comme 20 Minutes vous l’expliquait il y a quelques semaines –, ce sont les challenges dangereux. « Les youtubeurs doivent s’aligner sur ça pour aller chercher le public jeune », complète Jonathan Condessa.

Ce sont d’ailleurs les défis qui semblent irréalisables qui marchent le mieux, poursuit Caroline Mignaux. « C’est dans l’ADN du défi de prouver qu’on peut le relever. On dit qu’il faut une vie pour gravir l’Everest, le défi d’Inoxtag, c’est de montrer que ce n’est pas le cas », illustre-t-elle. Et si les créateurs de contenus se lancent dans la course au sensationnel, c’est aussi une question d’époque, analyse la spécialiste. « C’est l’une des caractéristiques de cette génération. Elle est connue pour valoriser les compétences au détriment de l’expérience. C’est la génération de tous les possibles. Et forcément, ça comporte les défauts de ces qualités ».

Un rythme impossible à tenir

Mais cette quête du sensationnel ne serait-elle pas aussi le signe que la plateforme s’essouffle ? C’est en tout cas la théorie de Jonathan Condessa : « YouTube, c’est une plateforme qui fonctionne par cycle. Au début, on a eu les formats facecam, avec Cyprien et Norman, puis les jeux vidéo. Maintenant, ce qui marche, ce sont les courts métrages. Mais ces contenus sont devenus superproduits, car ils rapportent énormément. La course au sensationnel, ça montre qu’on arrive au bout, à la fin d’un cycle ».

Un rythme éreintant pour certains vidéastes, « à qui YouTube impose de poster du contenu de manière très régulière », déplore le spécialiste. Récemment, la méga star Squeezie a dénoncé ce système, annonçant « avoir besoin de faire des trucs plus simples ». « On ne peut pas faire que des énormes formats tout le temps », a-t-il expliqué lors d’un live Twitch, citant en exemple son format devenu culte Qui est l’imposteur ?. « On ne s’en rend pas compte, mais la vidéo avec Eric et Ramzy, c’est trois semaines et demie de montage », a-t-il expliqué, ajoutant, « si toutes les vidéos que je fais doivent être dans cette lignée, mes équipes et moi on va faire un giga burn-out ».

Pour le spécialiste, il faut s’interroger sur la suite : « C’est le moment où on doit se poser des questions. A quel moment on dit stop ? Est-ce que c’est le rôle des spectateurs de ne pas regarder ? Est-ce que c’est celui de YouTube qui met en danger les créateurs avec un algorithme trop demandeur ou celui des vidéastes qui ne doivent pas être dans une course ? ». Inoxtag, lui, a prévenu : « Je vais prendre le moins de risques possibles. Je vais m’entourer correctement, a-t-il expliqué dans l’émission Popcorn. Les gens me connaissent comme quelqu’un de buté. Mais s’il faut redescendre parce que c’est dangereux, je redescendrai. Peut-être que je n’arriverai pas en haut. Mais même si c’est un échec, ça sera beau et j’aurais essayé. »