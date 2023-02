Tantôt vivante, cachée quelque part dans le monde, tantôt morte, tuée sur un yacht, ou encore avec une apparence différence après de la chirurgie esthétique… Depuis six ans, les théories les plus folles circulent au sujet de Ruja Ignatova. Mais le mystère autour du sort de cette Bulgare plane toujours. Car celle que l’on surnomme la « cryptoqueen » n’a plus donné signe de vie depuis le 25 octobre 2017. Et pour cause, la justice américaine la soupçonne d’avoir volé, entre 2014 et 2017, plus de 4 milliards de dollars à des investisseurs via sa fausse cryptomonnaie Onecoin. Un mandat d’arrêt international a été émis contre elle pour fraude et le FBI l’a même placée sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés dans le monde en juin 2022.

Ruja Ignatova, a.k.a. ‘Cryptoqueen’, has been added to the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives list for allegedly defrauding investors of more than $4 billion through the OneCoin cryptocurrency company pic.twitter.com/fUL5Dmic46 — US Attorney SDNY (@SDNYnews) June 30, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Selon le journaliste Jamie Bartlett, qui lui a consacré l’ouvrage et le podcast du même nom The Missing Crypto Queen, Ruja Ignatova, née en 1980 en Bulgarie, « est l’une des plus grandes criminelles encore en liberté ». L’auteur dresse le portrait d’une femme qui « voulait désespérément être riche, allant jusqu’à dévorer des livres au petit matin sur la façon de gagner de l’argent ». En 2014, la Bulgare de 34 ans crée une société, avec un certain Karl Sebastian Greenwood, intitulée OneCoin, qui propose d’investir dans une cryptomonnaie du même nom. Ils promettent alors aux acheteurs un retour sur investissements dix fois supérieur à leur mise. Mais dès le départ, les deux fondateurs sont parfaitement conscients que leur entreprise, basée sur un système pyramidal, est une arnaque, qualifiant eux-mêmes les acheteurs de « fous » et « d’idiots », explique CNN.

« Dans deux ans, plus personne ne parlera de Bitcoin »

Selon les autorités américaines, Onecoin est l’un des plus grands stratagèmes de fraude internationale jamais perpétrés. Car, contrairement à ses concurrents, Onecoin a réussi à susciter l’intérêt du grand public, au-delà des cercles d’initiés. Un an et demi après le lancement du projet, Ruja Ignatova et son associé revendique plus de deux millions de clients. Lors d’une conférence en juin 2016, devant des milliers de personnes, à la Wembley Arena à Londres – dont la vidéo est toujours en ligne –, la Bulgare affirme que sa cryptomonnaie, Onecoin, va « tuer » sa rivale, le Bitcoin : « Dans deux ans, plus personne ne parlera de Bitcoin », affirme-t-elle devant une foule conquise. (Spoiler alert : c’est faux, le Bitcoin, lancé en 2009, est toujours la cryptomonnaie numéro une).

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Car, à l’inverse de ses concurrentes, la valeur de Onecoin n’était pas basée sur l’offre et la demande du marché, mais modifiée en interne par ses fondateurs eux-mêmes. « Elle a parfaitement chronométré son stratagème, capitalisant sur la spéculation frénétique des premiers jours de la crypto-monnaie », a estimé Damian Williams, le principal procureur de New York, dans un communiqué publié fin décembre 2022. « Les Onecoins n’avaient aucune valeur… (Leurs) mensonges ont été conçus dans un seul but, amener les gens ordinaires du monde entier à se séparer de leur argent durement gagné », a-t-il ajouté.

Une récompense de 100.000 dollars

Mais en 2016, les premiers doutes s’installent chez les investisseurs. Ne parvenant pas à revendre leurs jetons pour récupérer leur mise de départ, ils commencent à s’interroger sur la fiabilité du projet. La rumeur se répand comme une traînée de poudre : l’entreprise serait en réalité une arnaque. Les médias commencent à enquêter, suivis de près par la justice américaine. Selon le FBI, c’est en mettant l’appartement de son petit ami américain sur écoute – qu’elle soupçonnait d’infidélité – que Ruja Ignatova découvre qu’elle fait l’objet d’une enquête, rapporte CNN.

Après plusieurs mois d’enquête, le 12 octobre 2017, Ruja Ignatova est inculpée de plusieurs chefs d’inculpation pour fraudes par le ministère américain de la Justice, qui émet un mandat d’arrêt contre elle. Quelques jours plus tard, le 25 octobre, la « cryptoqueen » prend un vol depuis Athènes, en Grèce, pour Sofia, en Bulgarie. C’est à ce moment-là que les autorités perdent sa trace, expliquent celles-ci, qui promettent « 100.000 dollars pour toute information menant à son arrestation ».

Ses proches, eux, ont eu moins de chances. Karl Sebastian Greenwood, son associé, a été arrêté en juillet 2018 à Koh Samui, en Thaïlande, et extradé vers les États-Unis. Accusé de trois chefs d’inculpation pour fraudes, il a plaidé coupable. Il sera jugé en avril prochain et risque jusqu’à vingt ans de prison. Le frère de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, a été arrêté en mars 2019 à l’aéroport international de Los Angeles alors qu’il s’apprêtait à rentrer en Bulgarie. Accusé lui aussi de fraude, il doit être jugé dans les prochaines semaines.

Les théories les plus folles

Six ans après s’être évanouie dans la nature, Ruja Ignatova reste introuvable. Le FBI estime qu’elle pourrait toujours être en vie et voyager « avec des gardes armés ou des associés », à l’aide « d’un passeport allemand vers les Émirats arabes unis, la Bulgarie, l’Allemagne, la Russie, la Grèce et/ou l’Europe de l’Est ». Autre théorie, selon les autorités américaines, il se peut que la Bulgare « ait eu recours à la chirurgie plastique ou ait modifié son apparence de quelque manière que ce soit », explique les enquêteurs dans sa fiche descriptive.

Mais les théories les plus folles circulent. Selon certains, elle aurait été assassinée par des investisseurs ruinés ou se cacherait en Grèce ou à Dubaï. Pour d’autres, elle serait retournée en Allemagne, où elle a grandi, ou serait protégée en Bulgarie par des groupes mafieux qu’elle a aidés à s’enrichir. Mais selon une enquête du Centre bulgare des journalistes d’investigation (BIRD), publiée mi-février, la « cryptoqueen » aurait été assassinée à bord d’un yacht, en novembre 2018, sur ordre d’un baron de la drogue. Documents à l’appui, l’enquête affirme que sa dépouille aurait été démembrée et jetée dans la mer aux larges des côtes grecques. Les autorités bulgares n’ont jamais confirmé cette information.

Mais nos confrères britanniques, eux, avancent tout autre chose. Dans un article intitulé « La fugitive est-elle réapparue ? », la BBC explique qu’un luxueux appartement situé à Kensington, près de Londres, a été mis en vente à 12,5 millions de livres. Et la propriétaire ne serait autre que Ruja Ignatova, selon des documents consultés par nos confrères. Même en ayant totalement disparue des écrans radars, Ruja Ignatova continue de faire parler d’elle.