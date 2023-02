C’est une vidéo de presque 40 minutes que Hilona Gos a publiée sur sa chaîne YouTube, le 26 février dernier, intitulée « Ma vérité avec Julien ». Hilona Gos, influenceuse et candidate de téléréalité, vue notamment dans « Les Marseillais Vs le Reste du Monde » ou encore « Les Princes et les Princesses de l’Amour », révèle dans cette vidéo avoir subi des violences de la part de Julien Bert, son ex-conjoint et fiancé. « Et là, il m’arrache le téléphone. Il a le regard qui a changé. Il avait les yeux noirs Il a levé la main, il m’a étranglée, il m’a soulevée à ça du sol. Je n’arrivais pas à respirer » explique l’influenceuse, en larmes. Elle évoque des menaces, des insultes, et qu’il l’aurait étranglé à plusieurs reprises, notamment en état d’ébriété.





Des extraits de la vidéo ont depuis été postés sur les réseaux sociaux : mais pour beaucoup, les accusations sont loin d’être une surprise. De nombreux internautes ont ainsi commencé à relayer des extraits de plusieurs émissions de téléréalité où l’ancien couple apparaît, et notamment leurs disputes. À plusieurs reprises, Hilona parle de ce que Julien Bert « lui a fait », il est question de « se faire pardonner », et les insultes sont montrées comme des « clashs » classiques, propres à ce type d’émissions. Pourtant, les arguments évoqués par Hilona et Julien ont un goût d’emprise, de violences psychologiques. Autour d’eux, les autres candidats se taisent.





"T'as recommencé 10 fois Julien et à chaque fois tu t'excuses" Hilona à Julien Bert. Tout était déjà dit dans les épisodespic.twitter.com/xhS3D479pl — Moonshinella🎀 (@moonshinella) February 26, 2023



Une vision du couple toxique et violente

Du côté des candidats de téléréalité, certains se rangent du côté de Julien Bert. Mais peu s’expriment. Le principal intéressé a quant à lui répondu aux accusations en blâmant Hilona Gos : « Quand tu sors d’une situation difficile tu remues pas ciel et terre pour y retourner, c’est la meilleure preuve au monde ». Une réaction visant à démolir l’argumentaire de son ex-conjointe.





C’est donc ça son argument à Julien Bert ?

" Quand tu sors d’une situation difficile tu remues pas ciel et terre pour y retourner, c’est la meilleure preuve au monde."

Pitié, qu'il ferme sa gueule. pic.twitter.com/zgGk81F0bd — 𝖍𝖔𝖊 𝖎 𝖆𝖒 (@h0ei4m) February 27, 2023



Julien Bert est un acteur important du monde de la téléréalité. Depuis 2013, il enchaîne les émissions, des « Marseillais » aux « Anges » en passant par les « Princes de l’Amour ». Dans ces différentes émissions, il enchaîne les conquêtes, les tromperies, et montre une image d’homme dominant, charismatique, au fort capital sympathie… Mais capable d’insulter très violemment les autres candidats, et notamment les femmes qu’il fréquente. La vision présentée aux spectateurs (souvent très jeunes) de ces émissions du couple hétérosexuel est souvent celui d’un couple où la jalousie et l’emprise sont acceptables, les violences y sont banalisées. Les femmes y sont présentées comme des allumeuses, les hommes des Don Juan. De plus, comme l’explique l’autrice Valérie Rey-Robert dans Téléréalité : la fabrique du sexisme, le sexisme et le mépris de classe vis-à-vis des candidates de téléréalité participe à l’invisibilisation de leur parole en tant que victimes de violences sexistes sexuelles.

Quelle est la responsabilité des productions des émissions de téléréalité ?

Dans un long thread, la journaliste Constance Vilanova indique : « En faisant participer Bert à Objectif reste du monde et aux Cinquantes, en relayant des "clashs" qui étaient bien plus que ça dans un programme scruté par des milliers d’ados, la production a romantisé et normalisé les violences. Elle n’a pas protégé une victime. En regardant la première saison d’Objectif reste du monde, on savait, on le sentait, on a normalisé ». Julien Bert a participé à au moins trois émissions depuis les premiers faits de violences évoqués par Hilona Gos, qui auraient eu lieu en 2019. Dans des extraits de l’émission « Objectif : Reste du Monde », diffusé en 2021 sur W9, les disputes entre Julien Bert et Hilona Gos font mention de violences, sans qu’elles soient directement évoquées.





Dans une vidéo diffusée par une blogueuse, Hilona, candidate de téléréalité et influenceuse raconte les violences qu'elle a subies pendant sa relation avec son ex-conjoint, mastodonte de la téléralité depuis dix ans : Julien Bert. https://t.co/TVzwLnXnUp — Constance Vilanova (@Const_vila) February 27, 2023



Comme l’explique Constance Vilanova, les violences ont dû être évoquées devant les caméras, et ont sans doute été coupées au montage.

Ce n’est pas la première affaire de violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la téléréalité. Déjà en 2021, un #MeToo de la téléréalité avait commencé à grossir sur les réseaux sociaux, avec des accusations d’agressions sexuelles envers Illan Castronovo, star du petit écran. Depuis, ce dernier a décidé de poursuivre Alix Desmoineaux, l’une des voix de ce #MeToo de la téléréalité, en diffamation. Une manière de continuer à silencier les victimes de ce milieu où, même si tout est filmé, les violences semblent invisibles.