C’est une bonne nouvelle pour le portefeuille de plusieurs millions d’utilisateurs de Netflix. Selon des informations du Wall Street Journal, le géant du streaming vidéo va baisser ses prix dans plus de 30 pays, parfois même de moitié. Mais malheureusement pour nous, la France ne fait pas partie de ce réajustement tarifaire.

Cette baisse s’appliquera seulement dans des pays où Netflix estime avoir de fortes perspectives de croissance. En d’autres termes, seulement là où la plateforme peine à obtenir et à garder de nouveaux utilisateurs. Selon nos confrères, il s’agirait de pays du Moyen-Orient (en Iran, au Yémen ou en Jordanie par exemple), d’Asie du Sud-Est (en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande ou aux Philippines), d’Afrique (comme le Kenya et la Libye), d’Europe continentale (en Croatie, en Slovénie et en Bulgarie) et d’Amérique du Sud (au Nicaragua, en Equateur et au Venezuela).

Entre 30 et 50 % de baisse

Et pour certains utilisateurs, le rabais sera plus que conséquent. Au Venezuela par exemple, l’abonnement Essentiel va passer de 7,99 à 3,99 dollars par mois, le forfait Standard de 10,99 à 5,99 dollars par mois, et le forfait Premium de 13,99 à 7,99 dollars par mois. Aux Philippines, le tarif va baisser d’environ 30 %. De manière générale, les réductions sont comprises entre 30 % et 50 % du tarif précédent.

« Nous cherchons à servir plus de membres à travers le monde en essayant d’offrir une valeur appropriée à ces différents niveaux de prix, et nous faisons du bon travail en élargissant cette gamme […] Il y a beaucoup de personnes à travers le monde dans des pays où nous ne sommes pas encore bien implantés, et nous avons l’opportunité d’aller les attirer », avait justifié le co-PDG de l’entreprise, Greg Peters, lors de l’annonce des résultats financiers du quatrième trimestre 2022.

Pourtant, ces dernières années, la tendance était plutôt à la hausse des prix. En 2021, la plateforme avait notamment augmenté ses prix en France, passant de 7,99 à 8,99 euros pour l’abonnement Essentiel, de 11,99 à 13,49 euros pour la version Standard et de 15,99 à 17,99 euros pour le tarif Premium.

Une concurrence féroce

Mais début 2022, Netflix, longtemps plateforme numéro un en nombre d’abonnés, a perdu pour la première fois des utilisateurs. Avec l’arrivée d’autres plateformes comme Disney+, HBOMax, AppleTV +, Canal+ ou encore Amazon Prime Video, la concurrence est féroce. « Nous savons que nos abonnés n’ont jamais eu autant de choix en matière de divertissement et nous nous appliquons à proposer une expérience qui va au-delà de leurs attentes » a expliqué l’entreprise au Wall Street Journal, confirmant avoir réduit les prix dans « certains pays », sans les nommer. A demi-mot, Netflix impute donc cette baisse des prix à l’explosion de la concurrence.

Pour remonter la pente, et augmenter ses revenus, la plateforme de streaming mise donc sur des abonnements plus attractifs. Mais pas que. En octobre dernier, l’entreprise a également lancé un abonnement moins cher, mais avec de la publicité, dans 12 marchés (Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Australie, Brésil, Mexique, Japon et Corée du Sud). Dans l’Hexagone, cette offre à prix cassé est proposée à 5,99 euros par mois.

Autre mesure : la fin du partage des comptes Netflix. Sur les 223 millions d’abonnés payants que comptait Netflix en 2022, près de 100 millions de foyers profitaient gratuitement du service de streaming grâce au partage de compte, un énorme manque à gagner pour l’entreprise. Comme 20 Minutes vous l’expliquait dans cet article, d’ici quelques semaines, le partage d’un compte Netflix ne sera permis qu’aux résidents d’un seul et même foyer. Dans le cas échéant, il faudra payer une option supplémentaire.

Un espoir subsiste tout de même, Netflix n’exclut pas de déployer dans d’autres pays cette baisse des prix des abonnements dans les prochains mois.