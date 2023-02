Pendant que Rihanna, en combinaison rouge sur une plateforme en lévitation, livrait une performance très attendue lors de la mi-temps du Super Bowl, c’est une autre interprète qui a failli lui voler la vedette. Robe noire et ongles longs, gestuelle précise et endiablée, Justina Miles, interprète en langue des signes, a enflammé la foule… Et la toile. Son interprétation de Bitch Better Have My Money en langue des signes a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, notamment Tik Tok et Twitter, et passionné les internautes. Sa prestation a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, ce qui a permis de donner un coup de projecteur au chansigne, discipline encore peu connue dans le monde des entendants.

Justina Miles, 20 ans, est la première femme sourde à interpréter le show du Super Bowl en langue des signes. Déjà bien connue sur Tik Tok, la jeune femme originaire de Philadelphie s’était fait connaître pour ses reprises en chansigne. Lors de la conférence de presse de l’événement sportif le plus suivi à la télévision, elle a affirmé sa fierté de signer cette performance en tant que femme noire et sourde, « pour apporter cette émancipation à des millions et des millions de sourds noirs dans tout le pays, qui n’ont jamais vu cela auparavant ».

Le chansigne, discipline artistique trop peu connue

Le chansigne, qui désigne la traduction en langue des signes, non pas simplement des paroles des chansons, mais de toute la mélodie, est pratiqué par des interprètes en langue des signes, entendants ou sourds/malentendants. Bien loin d’être une simple traduction, c’est une véritable discipline artistique : si certains chansigneurs ou chansigneuses font de la reprise de chansons déjà existantes en les traduisant et les interprétant ; d’autres créent leurs propres chansons en chansigne, y ajoutant du rythme et de la mélodie par le mouvement corporel. Loin d’être improvisée, la discipline exige une retranscription et adaptation des chansons signées.









Si le Super Bowl a donné un coup de projecteur à la pratique, elle n’est pourtant pas nouvelle : le chansigne existe depuis de nombreuses années. En ligne, les collectifs de chansigneurs et chansigneuses visibilisent leur discipline sur YouTube ou Tik Tok, et de nombreux et nombreuses interprètes de chansigne parcourent les scènes internationales et les festivals pour rendre accessible les concerts aux personnes sourdes et malentendantes. Ainsi, en 2022, la Philharmonie de Paris a proposé de nombreux concerts, dont les deux dates de MC Solaar, en collaboration avec le collectif Integraal, qui a chansigné les textes du rappeur. Ailleurs dans le monde, de plus en plus d’artistes font appel à des interprètes en langue des signes, comme Linkin Park ou le groupe de métal Slayer.

Donner plus de place aux mélomanes sourds et malentendants

Certains festivals se sont cependant emparés du sujet, proposant des outils pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de profiter du spectacle : depuis 2018, certains proposent des sacs à dos vibrants, qui permettent de ressentir les vibrations de la musique. La question de l’accessibilité des festivals et des concerts est un enjeu pointé depuis longtemps par les personnes en situation de handicap.

La présence de Justina Miles au Super Bowl est un événement symbolique pour la communauté sourde et malentendante : l’accessibilité des festivals de musique et des concerts reste complexe. L’appel à des interprètes en langue des signes reste limité, par manque de moyens financiers (particulièrement depuis la crise sanitaire) ou par oubli des organisateurs. En espérant qu’il soit de plus en plus courant de voir une interprétation en langue des signes de nos artistes préférés, à l’écran ou sur scène.