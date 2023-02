Le 28 janvier, l’UFC-Que Choisir, notre partenaire, lançait sa campagne #JeNeSuisPasUneData à l’occasion de la Journée européenne de la protection des données. Le but ? Proposer aux internautes de découvrir concrètement quelles sont les données personnelles collectées par les plateformes - entre autres Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Tinder ou encore Netflix - qu’ils utilisent, grâce à un outil innovant.

Pour un prochain épisode du Brief Conso, les rédactions de 20 Minutes et de Que Choisir vous proposent de poser toutes vos questions sur la protection des données personnelles. Raphaël Bartlomé, directeur adjoint à l’Action Politique et en charge du service juridique à l’UFC-Que Choisir, répondra à vos questions en vidéo.

Vous vous demandez quelles données personnelles sont collectées sur le Web ? Sur quels sites ? Vous voulez savoir à quoi vos données servent à ceux qui les utilisent ? Si cette utilisation représente un risque pour les utilisateurs ? Vous souhaitez connaître les bons réflexes et outils pour sécuriser vos données personnelles ? Ainsi que les droits que vous pouvez exercer pour en reprendre le contrôle ? Posez-nous toutes vos questions.