Le 7 février 2023, c’est le « Safer Internet Day » : un événement annuel et international qui fête cette année ses vingt ans. Cette journée, qui est partie d’une initiative européenne, vise à sensibiliser aux usages du numérique, principalement du côté des plus jeunes, de leurs familles et des professionnels qui travaillent avec eux. En France, c’est Internet Sans Crainte qui coordonne cette journée du Safer Internet France pour la Commission Européenne. L’association E-enfance, qui gère le 3018, numéro national contre les violences numériques ; ainsi que l’association Point de Contact, qui permet de signaler un contenu illicite en ligne ; sont également mobilisées.

Le « Safer Internet Day » est une initiative d’abord européenne, qui a eu lieu pour la première fois en 2004 dans 14 pays. Depuis, le dispositif a évolué, avec de nombreuses ressources en ligne pour les parents et les professeurs ; et plus de 150 pays participant à l’opération chaque année. Cette journée spéciale veut fournir un cadre préventif et de dialogue autour des potentiels dangers d’Internet, autant du côté des comportements (cyberharcèlement, revenge porn, cyberattaques) que des contenus consommés par les plus jeunes (le rapport aux fausses informations, à la pornographie ou aux contenus violents, etc.).

De l’échange intergénérationnel plutôt que des remontrances

9 heures par semaine chez les 7-12 ans, et environ 18 heures par semaine passées sur Internet pour les plus de 13 ans : c’était le constat de l’étude Ipsos Junior Connect’2022, montrant la prédominance des écrans et des outils numériques dans la vie des plus jeunes. Alors que le discours médiatique ambiant a tendance à diaboliser l’usage du numérique, et d’autant plus chez la jeune génération, le Safer Internet Day propose d’être dans une dynamique d’écoute et de dialogue. « Tous les jours, nous constatons la nécessité de favoriser un climat de confiance autour de la vie numérique des jeunes. Elle est trop souvent abordée sous un angle inquiétant, peu propice à l’échange. Le Safer Internet Day est pour nous l’occasion de donner la parole aux jeunes ! » confie Axelle Desaint, Directrice d’Internet Sans Crainte et coordinatrice du Safer Internet Day.

L’édition 2023 a pour thème « 20 ans… et demain ? » et veut inviter les jeunes à se projeter dans le futur. “On leur propose de s’exprimer sur leurs activités préférées, leurs craintes et surtout de formuler leurs souhaits pour améliorer leur vie en ligne. À nous de les écouter et de leur montrer qu’ils peuvent compter sur les adultes qui les entourent et tout un écosystème d’acteurs pour assurer leur protection sur Internet” ajoute Axelle Desaint. Durant tout le mois de février, des activités seront proposées pour réfléchir aux idées reçues concernant le numérique et mettre en place des mesures nécessaires à la protection des jeunes, alors même que le gouvernement veut mettre en place une attestation numérique pour empêcher les mineurs d’accéder à des sites pornographiques d’ici la fin de l’année.

Aborder les questions liées au numérique dès l’enfance

Avec le hashtag #20ansEtDemain, le 7 février est l’occasion de lancer une campagne invitant les jeunes à s’exprimer sur les réseaux et à formuler leurs souhaits pour créer un Internet plus sûr. L’opération regroupe de nombreux partenaires, comme le réseau social Discord ou Meta, pourtant régulièrement accusé de faillir à sa mission de protection des mineurs avec sa modération.

L’édition 2023 du « Safer Internet Day » est aussi pour la première fois inscrite au programme des écoles : un temps fort du programme pHARe du Ministère de l’éducation nationale, où les établissements scolaires sont encouragés à mener des actions de prévention et de sensibilisation en classe, durant le mois de février. Au programme de ces interventions, la volonté d’aborder les questions d’équilibre dans le temps d’écran, les « premiers pas sur Internet et les réseaux sociaux », le cyberharcèlement, les fake news ou encore les jeux vidéo.