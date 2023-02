Un mélange de genres dans nos informations ? La semaine dernière, sur Twitter, le consultant en innovation éditoriale chez Franceinfo Maxime Loisel alertait sur la présence d’un communiqué de presse publié par TotalEnergies sur le service d’actualités de Google, Google News. Cette publication est remontée après l’enquête de Cash Investigation diffusée le 26 janvier dernier intitulée « Superprofits : les multinationales s’habillent en vert ».





Je rêve ou Google Actualités référence vraiment un communiqué officiel de TotalEnergies en réponse à l’enquête de Cash Investigation diffusée hier soir ?



Depuis quand les sites corporate sont référencés parmi les médias d’actualité ? pic.twitter.com/NyVQQ9kT9T — Maxime Loisel (@maxloisel) January 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Un autre internaute explique avoir remarqué la même situation en 2020, pour un communiqué de presse d’EDF cette fois. Mais comment expliquer qu’un communiqué officiel d’une entreprise puisse se glisser parmi les actualités référencées par Google ? 20 Minutes a posé la question à l’entreprise.

FAKE OFF

Depuis presque vingt ans, Google Actualités permet le référencement des principales actualités du jour selon plusieurs thématiques. Mais comment ça marche concrètement ? Le moteur de recherche se base sur plusieurs critères qui vont enrichir son algorithme. « Le sens de votre requête, la pertinence du contenu, la qualité du contenu, la facilité d’utilisation des pages Web, et le contexte (par exemple géographique) », énumère Google auprès de 20 Minutes.

D’après l’entreprise, le moteur de recherche devient d’ailleurs de plus en performant au fil des années. « Rien qu’en 2021, ce sont plus de 4.000 lancements et modifications qui ont été apportés au moteur de recherche pour qu’il soit toujours plus pertinent ».

L’excuse de la transparence

Du côté de Google, on assume l’apparition de communiqués de presse au centre de l’actualité, tant que la transparence domine. « Le libellé "Communiqué de presse" peut s’afficher à côté du nom des publications dont les éditeurs ont indiqué publier des communiqués de presse », ajoute le site.

Mais Google n’a-t-il pas peur de la confusion pour le lecteur ? « Nos algorithmes sont conçus pour mettre en avant des informations provenant de sources expertes et faisant autorité ». Y compris les communiqués de presse, d’après l’entreprise.

« Un large éventail de perspectives »

Pour assurer la transparence, les éditeurs doivent signaler à qui appartient le site, l’auteur de l’article ou les signatures pour bien être référencés parmi les résultats d’actualités. « Notre objectif est de proposer aux internautes un large éventail de perspectives pour les aider à se forger leurs propres opinions éclairées », conclut l’entreprise.

De son côté, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avoue ne pas avoir travaillé sur ce dossier, qui n’aurait pas véritablement d’antécédent.