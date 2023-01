Fini les « influvoleurs », ces influenceurs stars accusés de faire la promotion de services frauduleux de trading, de paris en ligne, de cosmétiques, de compléments alimentaires ou encore de programmes « minceur ». Place désormais aux influenceurs « bons plans » qui postent quotidiennement en ligne des opérations « petits prix » sur des produits de consommation de la vie courante.

D’abord utilisés pour promouvoir des produits beauté ou des articles de mode, les réseaux sociaux comme YouTube, TikTok ou Instagram sont désormais un moyen de partager les bons plans d’enseignes discount ou de déstockage comme Lidl, Action, Stokomani, Noz ou encore Gifi. Avec une inflation qui explose et une crise du pouvoir d’achat grandissante, les vidéos postées par ces influenceurs d’un nouveau genre sont chaque jour visionnées par des millions d’internautes.

« Aider les gens au quotidien »

« Joli Shopping » a commencé a posté ses vidéos il y a deux ans. « À la base, j’étais en transition professionnelle à la suite du Covid et je le faisais pour partager avec mes copines et mes proches pour rigoler, puis très vite une petite communauté s’est formée », explique-t-elle à 20 Minutes. Aujourd’hui, l’influenceuse est suivie par plus de 110.000 personnes sur Instagram, 70.000 sur YouTube, 80.000 sur TikTok et 90.000 sur Facebook. Certaines de ses vidéos, en format court, sont vues des millions de fois, notamment sur TikTok.

« Mes journées sont rythmées par les jours d’arrivage des enseignes et par les promotions que proposent les grandes surfaces. Chaque jour, je passe plusieurs heures à chercher les bons plans, à aller filmer en magasin pour ensuite les mettre en ligne sur les différentes plateformes. Je choisis mes produits en fonction de ce que recherche ma communauté : déco, articles du quotidien, mode, beauté, alimentation », explique l’influenceuse, dont l’objectif est « d’aider les gens au quotidien ».







#action #Arrivage Posted by Joli Shopping on Wednesday, January 25, 2023

« La crise du pouvoir d’achat se ressent aussi sur les réseaux sociaux »

Comme « Joli Shopping », elles sont nombreuses à s’être lancées en ligne sur le créneau des bonnes affaires et achats « bons plans ». Madame Lidl, Toria Lifestyle, Family Forever, Paula Latina ou encore Bons plans de Mimi…, toutes sont suivies quotidiennement par des centaines de milliers d’internautes. « Mes comptes Instagram et TikTok ont littéralement explosé avec l’inflation », reconnaît « Joli Shopping ». « Cela permet à ma communauté d’être au courant des bons plans à saisir et quand, car les quantités sont limitées. Cela leur permet aussi de juger si cela vaut le coup de se déplacer en magasin », précise-t-elle.

« Il y a une vraie crise du pouvoir d’achat, c’est une préoccupation grandissante des Français, et on voit que la même chose se ressent sur les réseaux sociaux », confirme Fanny Shin, spécialiste de la communication de marques chez Accenture Song. Sur YouTube, des « hauls » [déballages de commandes mode ou beauté] ont fleuri durant la dernière décennie. Mais désormais, « on voit des déballages de courses et un vrai focus sur les prix » de ces produits, note-t-elle.

Si ces vidéos cartonnent autant aujourd’hui, c’est aussi parce que « cette communication est plus authentique pour les consommateurs, elle vient d’une personne en qui ils ont confiance, ils adhèrent à ses idées », explique de son côté Madeleine Cazali, consultante chez Kea & Partners. « C’est une vraie communauté d’entraide, il y a une certaine forme de transparence, de confiance entre nous », reconnaît « Joli Shopping ». « A travers mes vidéos, on échange, on discute sur la qualité des produits. J’ai régulièrement des interactions avec ma communauté en messages privés, via les commentaires et physiquement quand je les croise en magasin », précise l’influenceuse, qui jusqu’à aujourd’hui, n’a jamais conclu de partenariats avec ces enseignes, ni monétisé ses vidéos.