Mais ça veut dire quoi « quoicoubeh », cette expression utilisée par les ados ?

« Quoicoubeh » ou encore « apanyae »… Vous avez certainement déjà entendu ces expressions dans votre entourage ces dernières semaines. N’essayez pas de comprendre leur signification, il n’y en a aucune ! Il s’agit d’un nouveau défi, un jeu de langage tout droit sorti de TikTok, et qui cartonne auprès des jeunes dans les cours de récréation.

Le mot « quoicoubeh » est une réplique qu’on lance à quelqu’un qui dit « quoi » ? Ou qui termine une phrase par le mot « quoi ». Elle fonctionne ainsi de la même manière que « coiffeur » (pour « quoi ? - feur »), une autre réplique de cour d’école qui existe depuis les années 1980. « Cette expression n’a aucun sens, elle fonctionne davantage comme un piège qui se referme sur l’interlocuteur », explique le site orthodidacte, plateforme en ligne d’apprentissage de l’orthographe. « La personne qui répond « quoicoubeh » n’a aucune intention de participer à la discussion, elle cherche juste à s’amuser de la situation ». Même chose lorsque la personne en face nous répond « hein », on rétorque « apayinye ».

Quoi ?

- Quoicoubeh 🐨😂

Comment ?

- Commandant de bord 👨‍✈️😂

Hein ?

- Apayinye 🍍😂



honnêtement même moi je trouve ça nul.

Quoi? Feur >>>> — Alpha Wuhan🇨🇳😷 (@ChinwAlphaWann) January 17, 2023



Des millions de vues sur TikTok

Depuis quelques semaines, ces expressions font donc l’objet de nombreuses vidéos publiées sur TikTok. Ces expressions plébiscitées par les ados ont été popularisées par@camskolavache, dit « La Vache », suivi par 186.000 personnes sur le réseau social. Dans une série de vidéos publiées en décembre, dont certaines atteignent plus de 3 millions de vues, il piège tour à tour professeurs, camarades de classe, membres de sa famille et passants. Dans l’une d’elles, il s’amuse à poser une question en baragouinant pour qu’on lui réponde par une interrogation de type « hein ? », ou « quoi ? », et lui de répondre avec des mots inventés comme le fameux « quoicoubeh » ou encore « apanyae ».





@majda_sup60 on suit la trend😂😂quoikoubeh #ecole#quoi#CapCut ♬ son original - Marocaine_zup

Ces expressions sont très rapidement devenues virales sur TikTok. Les hashtags #quoicoubeh et #apayinye ont chacun généré 12,3 millions et 2,4 millions de vues. Parmi les vidéos les plus populaires, on retrouve notamment celle de majda_sup60 qui cumule plus de 3,6 millions de vues depuis sa publication le 10 janvier. On y voit un adolescent piéger sa professeure devant des élèves hilares.

Ce n’est pas la première fois que les adolescents suivent des tendances tout droit sorties de TikTok. Reste à savoir au bout de combien de temps ils s’en lasseront, comme ce fut le cas auparavant pour les expressions « munyanyo » ou « sheesh »…