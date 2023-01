C’est une histoire comme seul Internet peut en produire : il a suffi de quelques secondes pour qu’une vidéo fasse le tour du globe et provoque l’hilarité générale. C’est ce qui est arrivé à Eva Colas, Miss Corse 2017 et ancienne première dauphine Miss France 2018. En 2018, elle participe à Miss Univers en tant que première dauphine de Maëva Coucke. Lors de la compétition internationale, chaque candidate doit énoncer son pays. Sous la pression des projecteurs, certaines, comme Eva Colas à l’époque, laissent transparaître de l’émotion dans leur voix. Le cri se fait alors maladroit, et il n’en faut pas plus pour que la machine Internet s’emballe. Déjà en 2018, la jeune femme était devenue la risée d’Internet, notamment pour son cri mais aussi sa tenue évoquant la Coupe du Monde remportée par la France.





Quatre ans plus tard, la vidéo refait surface, cette fois-ci sur Tik Tok, et devient un mème. Cela fait déjà plusieurs années que les internautes s’amusent à reprendre ce qui est devenu le « Miss Universe Scream », ce cri poussé par les candidates du concours de beauté international. Sur la plateforme de courtes vidéos, difficile de savoir ce qui va devenir viral ou non : la vidéo d’Eva Colas à Miss Univers 2018 a alors fait le tour du Web, à la faveur de parodies et d’imitations dont la génération Z a le secret.

Parodies, remix et viralité : le chemin du mème

Sur Tik Tok, le hashtag #missunivers2018 a plus d’un milliard de vues, et il existe déjà un hashtag #missuniversescreaming (le « cri de Miss Univers » en VF) qui cumule des dizaines de milliers de vues. Les utilisateurs de la plateforme semblent être devenus obsédés par le cri de la Française, dans une récupération humoristique extrêmement dense en quelques jours à peine. Eva Colas est devenue référence, à tel point qu’elle a été parodiée par l’humoriste et actrice Aubrey Plaza dans la célèbre émission de sketch américaine « Saturday Night Live ».





Eva Colas est donc devenue, malgré elle, un mème. Son image est entrée dans le domaine public d’Internet, et elle n’en est plus maîtresse. Sur Instagram, Tik Tok ou YouTube, on parodie son cri, on le tourne en dérision, sans l’image ou sans le son, en l’imitant ou en l’apposant à des animaux, ou des situations de la vie quotidienne. Un art du remix qui est à la base même de la culture Internet, qui passe son temps à piocher des éléments aux quatre coins du Web pour le recracher sous une nouvelle forme, et ceci sans cesse.

Et la principale concernée, dans tout ça ?

Avec des centaines de milliers de téléspectateurs partout dans le monde, et la compétition de beauté la plus regardée à l’international, le stress de la jeune fille était grand. « On se met tellement la pression avant de rentrer sur scène en disant qu’il faut arriver à bien le faire », avait expliqué Eva Colas dans un documentaire produit par France 3 Corse il y a quelques années. « Je suis arrivée à fond, avec toutes les lumières sur moi, en voulant tout donner et ma voix a totalement déraillé. J’en ai rigolé après » avait-elle ajouté.





Devenir un mème, cela peut arriver à n’importe qui. Rappelez-vous du petit Jonathan ou de Jeffrey Dahmer….. Pour Eva Colas, il vaut mieux en rire, même si le moment la poursuit encore. Dans un post Instagram, la jeune femme décide de verser dans l’autodérision sur sa viralité. « 2 secondes qui me suivent depuis 4 ans… » déclare-t-elle, un verre de vin à la main. Si l’ancienne Miss semble en rire, il ne faut pas oublier que devenir un mème n’est pas sans risque : entre la viralité taquine et le cyberharcèlement, parfois, il n’y a qu’un pas.