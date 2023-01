Sous l’impulsion de son PDG Elon Musk, Twitter a restauré des dizaines de milliers de comptes précédemment bannis, dont certains proches des milieux complotistes et anti-vaccination, au risque de relancer un phénomène de désinformation sur le réseau social.

Selon le développeur Travis Brown, cité par plusieurs organisations, plus de 27.000 comptes rétablis avaient été bannis pour « désinformation », « harcèlement » et « manifestations de haine ». Cependant, d’après ce spécialiste, cette liste serait incomplète, le nombre de ces comptes problématiques pourrait donc être plus rehaussé.

Une suspension permanente, « une mesure disproportionnée » d’après Twitter

« Rétablir ces comptes va faire de la plateforme un aimant pour les acteurs qui veulent répandre des fausses informations », prévient Jonathan Nagler, codirecteur du Centre sur les réseaux sociaux et la politique de l’université NYU (New York University). « Et il y aura moins de modération des discours haineux, ce qui va rendre le réseau moins hospitalier pour beaucoup d’utilisateurs », ajoute le professeur.

Chez les anciens parias de nouveau autorisés sur le réseau social, figure également l’ancien président Donald Trump, qui se tient néanmoins, pour l’instant, à sa promesse de ne pas revenir et de n’utiliser que le réseau social Truth Social, qu’il a lui-même créé l’an dernier.









« Sous l’ère Musk, les ''super-propagateurs'' de désinformation se sentent encouragés et les lecteurs ont moins d’éléments à disposition sur la fiabilité des sources », a souligné Jack Brewster, de l’observatoire des médias NewsGuard.

Mi-décembre, Twitter avait indiqué dans une publication sur sa plateforme qu’une « suspension permanente était une mesure disproportionnée pour avoir enfreint les règles » du réseau social.

Elon Musk a ensuite précisé que Twitter « restait déterminé à empêcher les contenus dangereux » sur son site, ainsi que les « acteurs malveillants ». « Les comptes rétablis doivent toujours respecter nos règles ».